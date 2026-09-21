Berek nie odpuszcza w sprawie TK. „Mam przygotowane kroki alternatywne”

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Maciej Berek, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wezwał prezydenta do niezwłocznego umożliwienia mu złożenia ślubowania. W TVN24 podkreślił, że nie zamierza czekać w nieskończoność i jest gotów podjąć alternatywne kroki, by rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków.

Maciej Berek, który 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jasno zadeklarował, że złożenie ślubowania to jego obowiązek, a prezydent nie ma prawa blokować tej procedury. W piśmie skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego, Berek zaapelował o pilne wskazanie miejsca i daty umożliwiającej mu dopełnienie formalności.

Spór o ślubowanie – kto ma decydujący głos?

Berek zaznaczył, że nie zamierza pozostawać w „niebycie prawnym”. Jego zdaniem, prezydent nie jest organem nadrzędnym wobec Sejmu i nie może unieważniać decyzji parlamentu poprzez przeciąganie procedury ślubowania.

„Zrobimy wam jesień średniowiecza!”. Gorąco przed Trybunałem Konstytucyjnym Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się w piątek m.in. przedstawiciele klubów „Gazety Polskiej” i posłowie PiS. Wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek powiedział, że manifestujący „bronią Trybunału”. „Pokazujemy wstępną…

Zapowiedział też, że jeśli nie zostanie zaproszony do Pałacu Prezydenckiego w ciągu „krótkich tygodni”, podejmie alternatywne działania, by ślubowanie zostało złożone i dostarczone prezydentowi w wymaganej formie.

Złożę ślubowanie, bo mam taki obowiązek i doprowadzę do tego, że to ślubowanie będzie złożone i będzie dostarczone prezydentowi w taki sposób, w jaki prezydent zdecyduje o tym, że zechce w tym procesie uczestniczyć – podkreślił.

Trybunał Konstytucyjny w impasie

Nowy sędzia TK zwrócił uwagę na poważny kryzys w funkcjonowaniu Trybunału. Jego zdaniem, obecna sytuacja, w której prezydent odmawia przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, prowadzi do paraliżu instytucji. Berek podkreślił, że sędziowie mają obowiązek rozpocząć pracę, a ich determinacja jest ogromna. Dodał, że Trybunał de facto przestał funkcjonować, a sędziowie TK muszą „zrobić wszystko, by znów zaczął działać”.

Kancelaria prezydenta już wcześniej zgłaszała wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogów formalnych, w szczególności dziesięcioletniego stażu radcy prawnego. Sprawa jest przedmiotem wymiany pism między kancelarią prezydenta a Sejmu. To nie pierwszy przypadek, gdy prezydent odmawia przyjęcia ślubowania – spośród ośmiu sędziów wybranych przez obecny Sejm, czworo nie zostało dopuszczonych do orzekania z powodu nieodebranego ślubowania.

Skargi, śledztwa i międzynarodowy rozgłos

Czworo sędziów, którym prezydent odmówił przyjęcia ślubowania, złożyło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawą zajmuje się również Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania.