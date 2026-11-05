Będzie reset konstytucyjny? Żurek chce rozmawiać, Czarnek mówi o zdradzie

RMF24

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego. Ma to być próba rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ostrożnie do tego pomysłu odniósł się w Sejmie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z kolei Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że „reset w tej izbie oznacza dogadanie się z zamachowcami”.

Ostrożna odpowiedź Żurka na propozycję resetu

Pytany o pomysłu PSL-u, którego szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił uwagę, że ludowcy brali „czynny udział w wyborze tych sędziów, którzy dzisiaj w Trybunale są i pracują”.

Ja bym chciał, żeby koalicja mówiła jednym głosem - podkreślił Żurek. Ocenił też, że reset musi oznaczać zmianę konstytucji i pozostaje pytanie, jak miałaby ona wyglądać.

Jeżeli reset miałby polegać na tym, że Trybunał znowu nie działałby dalej przy takiej ilości skarg obywatelskich, którą poznaliśmy, to ja bym się tym martwił – spekulował szef resortu sprawiedliwości.

Gdyby to był taki reset, że od jakiegoś momentu zmieniamy regułę wybierania sędziów, ale ten Trybunał pracuje do tego momentu, to być może można by brać pod uwagę takie rozwiązanie – sugerował ostrożnie Żurek.

Jabłoński: Zróbmy ten reset razem

Temat resetu, którego chciałoby nie tylko Polskie Stronnictwo Ludowe, pojawił się dziś także na początku obrad Sejmu. O poparcie takiego pomysłu apelował Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus.

Pytał posłów PSL, Polski 2050, Centrum i Lewicy, czy „naprawdę podoba im się to, co robi Donald Tusk i naprawdę popierają (te działania - przyp. red.)”. Ocenił też, że wielu posłów tych formacji „jest naprawdę przerażonych” tym, co się dzieje wokół TK.

Zwracam się też do kolegów z PiS: nie będzie inaczej dobrego wyjścia z tej sytuacji, zadbajmy o Polskę, zróbmy ten reset razem - powiedział Jabłoński.

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Czarnek o „zdradzie stanu” i „nauce radzieckiej”

Na propozycję byłego partyjnego kolegi ostro zareagował kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera - Przemysław Czarnek. Ocenił, że „reset w tej izbie oznacza dogadanie się z zamachowcami”.

Reset w tej izbie oznacza „grubą kreskę” na wzór 1989 roku. Reset w tej izbie oznacza zdradę stanu. Reset w tej izbie oznacza przywrócenie prawideł nauki radzieckiej - oświadczył Czarnek.

Według byłego ministra edukacji, większość rządowa chce „zagarnąć Sąd Najwyższy, żeby przejąć funkcję I prezesa SN, przejąć funkcję przewodniczącego Trybunału Stanu, wciągnąć nas w strefę euro”.

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek (Fot. Radek Pietruszka) / PAP

Wszystko po to, żeby zdjąć z urzędu prezydenta, żeby ten człowiek radziecki był pełniącym obowiązki prezydenta - powiedział Czarnek, wskazując na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który był w przeszłości członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Zróbmy wybory przedterminowe, wtedy będziemy robić resety - dodał poseł PiS.

Do sporu o Trybunał i pomysłu resetu odniósł się też Adrian Zandberg z sejmowego koła Razem. Jak mówił, coraz więcej ludzi w Polsce „patrzy z zażenowaniem na polską klasę polityczną”, przez działania której „Polska nie ma dzisiaj Trybunału Konstytucyjnego”.

Według Zandberga należy „podziękować wszystkim obecnym sędziom i przeprowadzić taki reset, żeby ani jedna, ani druga strona nie mogła nawet marzyć o tym, żeby sama mogła sobie wybrać Trybunał”.

