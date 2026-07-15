Będzie opóźnienie ws. wniosku o Trybunał Stanu dla Ziobry

RMF24

O kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu trzy miesiące temu.

Wniosek zostanie zwrócony do uzupełnienia, czekają go też poprawki. Zdecydowała o tym sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej. Do niej o opinię zwrócił się marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty pytał, co robić, bo zdaniem jego prawników 250-stronicowy akt oskarżenia nie spełnia wymagań ustawy. Komisja zamówiła opinię zewnętrzną, która to jasno potwierdziła i we wtorek wieczorem zdecydowała, że wniosek wymaga poprawek i uzupełnień.

Taka uchwała ma dziś trafić do marszałka, który zdecyduje, co i w jakim stopniu wymaga poprawienia. Reprezentujący wnioskodawców poseł Urbaniak będzie miał na to 14 dni.

Jeśli poprawki spełnią oczekiwania - komisja zajmie się wnioskiem jesienią. Jeśli Urbaniak z poprawkami nie zdąży - zapowiadany przez koalicję od grudnia wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem - trafi do kosza.