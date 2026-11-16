Będzie kolejne spotkanie ws. kryzysu wokół TK. Politycy KO i Lewicy dziś nie przyszli

RMF24

W środę w kancelarii prezydenta odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego - zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki po rozmowach z przedstawicielami środowisk politycznych. Dzisiejsze spotkanie trwało ponad dwie i pół godziny. Politycy KO i Lewicy nie wzięli w nim udziału.

Po zakończeniu poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami części środowisk politycznych w Belwederze Zbigniew Bogucki podkreślił, że sukcesem jest to, że dalszy plan działania jest rozpisany nie na tygodnie, ale na dni.

Rozmowy będą kontynuowane w środę o godz. 17 w kancelarii prezydenta - przekazał szef KPRP.

Bogucki podkreślał, że sytuacja jest w złym sensie dynamiczna, dlatego że - jak mówił - „osoby, które znajdują się obecnie w TK, mogą podejmować decyzje bez podstawy prawnej”. Zaapelował do nich, by „nie pogłębiali stanu bezprawia”.

Bez Lewicy i KO

Spotkanie w Belwederze rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 14. Jego tematem miało być uzdrowienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Spotkanie - jak zapowiadano – miało być okazją do rozmowy o tym, „co dzieje się wokół i w samym Trybunale Konstytucyjnym”. Strona prezydencka przekazała, że nie będzie „kładła swojej propozycji” ws. Trybunału.

W poniedziałek w Belwederze nie pojawili się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Obecni byli natomiast politycy: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum.

PSL reprezentowali szef klubu Krzysztof Paszyk oraz wiceszefowa klubu Magdalena Sroka; Polskę 2050 - wiceszef klubu Paweł Śliz i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka; Razem - szefowa koła Marcelina Zawisza; Konfederację Korony Polskiej - Włodzimierz Skalik; PiS - szef klubu Mariusz Błaszczak i wiceprezes partii Przemysław Czarnek; Rozwój Plus - wiceszefowie klubu Paweł Jabłoński i Krzysztof Szczucki; koła senackiego Nowa Polska-Centrum - sekretarz generalny partii Nowa Polska Krzysztof Koman.

Bogucki: Rzeczowo, serdecznie, szczerze i uczciwie

Podczas briefingu po spotkaniu Bogucki skrytykował brak przedstawicieli KO i Lewicy na spotkaniu.

To jest porażka dzisiaj premiera. Dzisiaj środowiska pana premiera w tym spotkaniu nie było - powiedział. Jak stwierdził, to dowód na „szczerość intencji premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że chce się spotkać” z prezydentem. W jego ocenie propozycje premiera dot. spotkania z prezydentem były „PR-owską zagrywką”.

Bogucki relacjonował, że poniedziałkowe rozmowy w Belwederze były przeprowadzone „rzeczowo, serdecznie, szczerze i uczciwie”. Podkreślił, że „były przedstawiane projekty poszczególnych środowisk politycznych dotyczące uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, pewnego nowego otwarcia, pewnego restartu”.

Szef KPRP wskazywał, że „to, co dzieje się wewnątrz państwa polskiego, w sposób oczywisty negatywnie wpływa na to, jak wygląda nasze bezpieczeństwo zewnętrzne”. Właśnie w duchu odpowiedzialności (...) dziś toczyły się te rozmowy. One nie były łatwe, nie we wszystkim przedstawiciele klubów i kół poselskich się zgadzali. Ale nikt, i to też sukces, od tego stołu nie wstał. Nikt tych rozmów nie zerwał - zaznaczył.

Manifestacja zwolenników prezydenta Karola Nawrockiego w czasie spotkania w Belwederze, fot. Piotr Mazur / RMF FM

Sojusz konstytucyjnego uzdrowienia”

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił przed rozpoczęciem spotkania, że w Belwederze pojawili się „przedstawiciele sojuszu konstytucyjnego uzdrowienia”, którymi są jego zdaniem „ci, którzy chcą rozmawiać o uzdrowieniu sytuacji” w TK i o naprawie tej sytuacji, którą, jak stwierdził, „zepsuł premier Donald Tusk”.

Jak się mają do stanu faktycznego zaproszenia pana premiera Donalda Tuska, który swoje zaproszenie skierował do pana prezydenta Karola Nawrockiego, kiedy dzisiaj na spotkanie konsultacyjne do Belwederu nie przychodzi żaden z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej? - pytał Leśkiewicz.

O zwołaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego poniedziałkowego spotkania poinformował w czwartek jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Do prowadzenia spotkania wyznaczony został szef KPRP Zbigniew Bogucki. W piątek strona prezydencka przekazała, że zaproszenie na spotkanie dostali przedstawiciele „wszystkich klubów i kół parlamentarnych”.

Manifestacja zwolenników prezydenta Karola Nawrockiego w czasie spotkania w Belwederze, fot. Piotr Mazur / RMF FM

Przerwa w czynnościach prezesa Święczkowskiego

Poniedziałkowe spotkanie nie jest pierwszą inicjatywą prezydencką ws. rozmów z siłami parlamentarnymi o rozwiązaniu kryzysu w Trybunale. W sobotę 31 października prezydent odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych w tej sprawie.

Stało się to dzień po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest; przyjechał tam wtedy m.in. Bogdan Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”.

Polityczny spór o TK

W związku z sytuacją w TK prezydent przerwał wówczas podróż do Senegalu i późnym wieczorem wrócił do Warszawy, gdzie spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

Na zwołanych 31 października przez prezydenta konsultacjach z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych udział wzięli liderzy: PSL, Polski 2050, PiS-u, Rozwoju Plus, Razem i Konfederacji. Prezydentowi proponowano m.in. reset Trybunału, przedstawiono także koncepcję utworzenia rządu technicznego. Z prezydentem nie rozmawiali natomiast przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i klubu Centrum.

Po tych wydarzeniach w wieczornym orędziu premier Donald Tusk oświadczył, że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Na początku listopada PSL przedstawił projekt zmiany konstytucji, zakładający wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, wniosek z kandydatami na sędziów składany za zgodą prezydenta, a następnie jednorazowe wyłonienie nowego 15-osobowego składu TK większością 3/5 głosów przez Zgromadzenie Narodowe, przy czym po pięciu sędziów wybrano by na 3, 6 i 9 lat. Do złożenia projektu ustawy o zmianie konstytucji potrzebne są podpisy co najmniej 92 posłów.