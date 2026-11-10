Bartoszewski z poważnymi zarzutami. Jest oświadczenie wiceszefa MSZ

RMF24

Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski zapowiedział, że „będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, tak długo, jak będzie to konieczne”. Oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przez prokuraturę czynów.

Prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił posłowi Bartoszewskiemu zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków. Jako pierwsze o zarzutach informowało RMF FM.

Zarzuty wobec Bartoszewskiego

Chodzi o mienie powierzone Bartoszewskiemu przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar w celu zarządzania. Zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych obejmują czyny z okresu 9 lipca 2012 r. do 20 lutego 2015 r.; łącznie dotyczą kwoty 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.

Drugi zarzut dotyczy - jak przekazano - udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.

Wiceszef MSZ odpiera zarzuty

W oświadczeniu Bartoszewskiego, do którego dotarła PAP, polityk napisał, że nie zgadza się z postawionymi mu zarzutami. „Co więcej, uważam, że postawienie ich w takiej, a nie innej formie może sugerować, że kwestia mojego prawa do dysponowania spornymi nieruchomościami została już przesądzona. Tak nie jest - sąd cywilny, który od lat zajmuje się sprawą tych mieszkań, jeszcze jej nie rozstrzygnął” - czytamy.

„Konsekwentnie stoję na stanowisku, że wszystkie działania związane z nabyciem nieruchomości były zgodne z pierwotną wolą Andrzeja Ciechanowieckiego wyrażaną w chwili ich zakupu, a lokale miały stanowić trwałe zabezpieczenie majątkowe dla mojej rodziny” - oświadczył Bartoszewski.

Zapowiedział też, że „będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, tak długo, jak będzie to konieczne”.

Bartoszewski: Nie przyznaję się

Bartoszewski podkreślił, że szanuje pracę organów ścigania, więc stawił się na wezwanie prokuratury. „Nie przyznaję się jednak do popełnienia zarzucanych mi czynów. Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku” - dodał Bartoszewski.

Poinformował też, że wyraża zgodę, aby media używały jego pełnego imienia i nazwiska.