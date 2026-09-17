Amerykańska wizyta Karola Nawrockiego i jego małżonki. Znamy plan

RMF24

Karol Nawrocki wraz małżonką Martą Nawrocką w sobotę rozpocznie wizytę w USA. W przyszłą środę w Nowym Jorku prezydent Polski weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta RP, w sobotę przed południem czasu lokalnego w Nowym Jorku zaplanowano ceremonię złożenia wieńca przez parę prezydencką pod Drzewem Przetrwania, czyli gruszy Callery'ego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center, a także ich wizytę przy Pomniku upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych.

W niedzielę para prezydencka weźmie udział we mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki, a po południu - spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

W poniedziałek przed południem prezydent Nawrocki weźmie udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Zaplanowano wystąpienie prezydenta.

Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy.

Prezydent w poniedziałek spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem.

Wieczorem zaplanowano uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP.

Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami grupy NAROWERZE.US; zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.

We wtorek rano prezydent weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa; a potem - w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Przed południem zaplanowano wypowiedź Nawrockiego dla przedstawicieli polskich mediów. W planach prezydenta na ten dzień jest też spotkanie z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evaristem Ndayishimiyem.

We wtorek wieczorem zaplanowano udział prezydenta Nawrockiego i jego małżonki w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump.

W środę po południu prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ; ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.