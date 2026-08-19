Conor Kennedy udał się na Ukrainę w 2022 roku, by walczyć w szeregach Legionu Międzynarodowego. Nie miał wcześniejszego doświadczenia wojskowego: przez około dwa i pół miesiąca służył na północno-wschodnim odcinku frontu, po czym wrócił do USA, aby kontynuować studia prawnicze.
Conor Kennedy, który obecnie ma 32 lata, nie poinformował o swoim wyjeździe rodziny.
Amerykanin utajnił swoje prawdziwe dane. Miał konkretny powód
Swoje doświadczenia Conor Kennedy opisał później na Instagramie. Zaznaczył, że wydarzenia w Ukrainie głęboko go poruszyły i że od razu wiedział, że chce pomóc. Przekazał, że niemal nikomu nie zdradził, dokąd się wybiera, ani nie ujawnił, jak naprawdę się nazywa, ponieważ nie chciał być traktowany inaczej niż inni.
Z kolei rosyjskie media przekazały, że 12 sierpnia moskiewski sąd zarządził aresztowanie Kennedy’ego zaocznie pod zarzutem najemnictwa. W przypadku zatrzymania Kennedy’emu groziłoby od siedmiu do 10 lat więzienia.
Transakcje z Polski i Ukrainy. Wtedy ojciec nabrał podejrzeń
Robert F. Kennedy Jr. powiedział wówczas, że razem z żoną zaczęli podejrzewać, gdzie przebywa Conor, dopiero gdy na karcie kredytowej pojawiły się transakcje z Polski, a następnie z Ukrainy. Później powiedział, że jest dumny z syna. Zarówno RFK Jr. jak i Conor Kennedy nie skomentowali publicznie decyzji rosyjskiego sądu.