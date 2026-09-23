Afera Zondacrypto. PiS złożył zawiadomienie na Donalda Tuska

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Klub PiS złożył zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przyjęcia korzyści materialnej lub osobistej m.in. przez premiera Donalda Tuska ws. wątku śledztwa dotyczącego Zondacrypto. Jak wyjaśnili politycy PiS, chodzi m.in. o sponsorowany przez giełdę kongres, w którym udział wziął Tusk.

Poseł PiS Michał Wójcik przekazał, że klub PiS złożył w środę zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 228 Kodeksu karnego", które dotyczy łapownictwa biernego, inaczej korupcji biernej, czyli przyjmowania korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnic w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Polityk PiS podkreślił, że zawiadomienie dotyczy premiera Donalda Tuska i „najważniejszych osób w jego rządzie". Obecny na konferencji poseł PiS Marcin Warchoł dodał, że zawiadomienie obejmuje też byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Adama Bodnara i „ewentualnie inne osoby w związku ze sfinansowaniem przez Zondacrypto wydarzeń z udziałem przedstawicieli rządu».

Wójcik: Przez dwa lata rząd nic z tą sprawą nie robił

Jak przekazał Wójcik, kluczową okolicznością, o której mowa w zawiadomieniu, jest umorzenie w kwietniu 2024 r. wątku śledztwa dot. Zondacrypto ws. przywłaszczania pieniędzy klientów przez giełdę. Przez kolejne dwa lata, dokładnie do kwietnia 2026 r., rząd właściwie nic z tą sprawą nie robił - ocenił poseł PiS.

Z kolei poseł Marcin Warchoł stwierdził, że do czasu wznowienia śledztwa w 2026 r. Zondacrypto „dostała dwa lata spokoju, które dziś obciążają premiera Donalda Tuska".

Europejski Kongres Gospodarczy sponsorowany przez Zondacrypto

Warchoł doprecyzował, że korzyść majątkowa lub osobista, o której mowa w art. 228 k.k., „nie musi polegać na fizycznym przekazaniu pieniędzy, może to być również sponsoring, oprawa medialna, promocja, stworzenie zaplecza medialnego, tak jak w tym wypadku mieliśmy do czynienia".

W tym kontekście Wójcik wymienił konferencję EEC 2024 (Europejski Kongres Gospodarczy), w której inauguracji udział wzięli m.in. premier Tusk, a uczestniczyli w niej też szef MF Andrzej Domański i ówczesny szef MS Adam Bodnar. Jak mówił Wójcik, wydarzenie było sponsorowane m.in. przez Zondacrypto i odbyło się kilkanaście dni po umorzeniu sprawy w 2024 r.

Premier decyduje właściwie o wszystkim, co się w państwie dzieje. Premierowi podlegają służby, w istocie podlega Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, wszystkie inspekcje kontrolne. Jeżeli pan tego nie wiedział, to pan nie powinien być premierem. A jeżeli pan wiedział, to znaczy, że z premedytacją świadomie poszedł pan na tę imprezę - ocenił Wójcik, zwracając się do szefa rządu.

Poseł apelował do prokuratury o zbadanie umów sponsorskich między Europejskim Kongresem Gospodarczym a Zondacrypto, kto je podpisał, a także „co wiedział ówczesny premier rządu, co wiedzieli ludzie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jaką kwotę giełda wpłaciła na kongres".

Na sponsorowanie konferencji EEC 2024 przez m.in. Zondacrypto zwracał wcześniej uwagę także prezydent Karol Nawrocki. W ten sposób odniósł się do swojego udziału w konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Rzeszowie w maju 2025 r., której jednym ze sponsorów także była Zondacrypto.

Żurek odpowiada Boguckiemu

Na początku września, w odpowiedzi na pytania szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego o umorzenie w 2024 r. wątku śledztwa ws. giełdy, szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wątek ten umorzył prokurator powołany przez człowieka (b. szefa MS) Zbigniewa Ziobry, prok. Tomasza Janeczka. Żurek przyznał też wówczas, że „prokuratura jest nadal obsadzona w części ludźmi ministra Ziobry, którzy mieli interes w tym, żeby śledztwa były umarzane".

Śledztwo ws. Zondacrypto

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.