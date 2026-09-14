AfD rośnie w siłę. Wyraźnie zwiększyła bazę wyborców w Dolnej Saksonii

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Chadecka CDU wygrała wybory samorządowe w Dolnej Saksonii w Niemczech, zdobywając 27,2 procent głosów - pokazują wstępne wyniki. Obserwatorzy zwracają natomiast uwagę na wynik prawicowo-populistycznej AfD, która zajęła trzecie miejsce, ale z poparciem ponad trzy razy większym niż w poprzednich wyborach.

Wybory w Dolnej Saksonii. Wyraźny wzrost poparcia dla AfD

W wyborach władz lokalnych, w tym burmistrzów i rad gmin, w landzie na północnym zachodzie Niemiec drugie miejsce zajęli socjaldemokraci z SPD (24,6 proc.), a trzecie - AfD (15,9 proc.). Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Zieloni (14,1 proc.), Lewica (6 proc.) oraz liberalna FDP (3,7 proc.).

Frekwencja wyborcza wyniosła 64,6 procent i była wyższa niż w poprzednich wyborach samorządowych sprzed pięciu lat, kiedy zagłosowało 57 proc. uprawnionych do tego obywateli. Obserwatorzy zwracają uwagę na wzrost popularności skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, która wygrała niedane wybory w Saksonii-Anhalcie.

AfD z miażdżącą przewagą wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie Alternatywa dla Niemiec (AfD) triumfuje w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt. Według najnowszych prognoz stacji ZDF prawicowo-populistyczna partia zdobyła 44 procent głosów, deklasując konkurencję. Na drugim miejscu uplasowała się chadecka CDU z…

W wyborach samorządowych w Dolnej Saksonii w 2021 roku antyestablishmentowe ugrupowanie uzyskało 4,6 proc. głosów. W tym roku więcej niż potroiło swój wynik. W niedzielę, 20 września, w Niemczech odbędą się wybory do parlamentów krajów związkowych Berlin oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie. Ze szczególną uwagą obserwowane będą rezultaty CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który mierzy się z kryzysem zaufania.

Kim jest Alice Weidel, liderka AfD? Żyje z kobietą, miała dziadka w SS, Polska zachodnia to „Niemcy wschodnie” Alice Weidel święci triumfy z partią AfD po wygranych wyborach w Saksonii-Anhalt, zdobywając 43,8 proc. głosów. Uwagę opinii publicznej przyciąga jego współprzewodnicząca. Ekonomistka i była pracowniczka sektora finansowego opowiada się m.in. za…

„Nadszarpnięty autorytet kanclerza Merza”

Tygodnik „Der Spiegel” napisał o „strachu szerzącym się wśród chadeków” i „nadszarpniętym autorytecie” kanclerza. Rozczarowujący dla CDU rezultat może nasilić wezwania do zmiany na stanowisku szefa federalnego rządu. Wśród potencjalnych następców Merza wskazywany jest zwłaszcza premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest.

Wybory w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim odbędą się dwa tygodnie po zdecydowanej wygranej AfD w wyborach do landtagu Saksonii-Anhaltu na wschodzie kraju. Partia ma tam szansę na utworzenie, po raz pierwszy w swojej historii, rządu na poziomie kraju związkowego. Zdaniem komentatorów właściwie nie ma na to szans w Berlinie i Meklemburgii Pomorzu-Przednim.