Adam Bielan wybrany na szefa europejskiej partii

RMF24

Adam Bielan, europoseł PiS, został w sobotę wybrany na stanowisko przewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR Party/EKR). Wybory odbyły się na kongresie w Dubrowniku w Chorwacji. W lipcu z kierowania ugrupowaniem zrezygnował Mateusz Morawiecki.

Adam Bielan powiedział, że dla EKR pod jego kierownictwem najważniejszym celem będzie sukces w wyborach europejskich, które odbędą się za dwa i pół roku.

Jesteśmy obecnie czwartą grupą w Parlamencie Europejskim pod względem liczby europosłów. Chcemy być jeszcze większą frakcją po wyborach. Nie można jednak zapominać, że każda partia europejska jest silna przede wszystkim siłą swoich partii członkowskich, a czeka nas seria bardzo ważnych wyborów. Już jutro wybory w Szwecji i liczymy, że nasi członkowie – Szwedzcy Demokraci – je wygrają. W zbliżających się wyborach na Łotwie liczymy na sukces dwóch naszych partii, które współrządzą i ubiegają się o reelekcję. W przyszłym roku odbędzie się seria kolejnych ważnych wyborów – we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii i wreszcie w Polsce. Liczymy, że konserwatyści utrzymają władzę we Włoszech i dojdą do władzy w Hiszpanii i w Polsce – zaznaczył.

Bielan był wśród założycieli EKR

Bielan jest członkiem partii EKR od momentu jej powstania.

Byłem jednym z założycieli EKR-u. Mój podpis figuruje pod tzw. deklaracją praską, która powoływała do istnienia EKR 17 lat temu, więc jest to dla mnie oczywiście wzruszający moment. Myślę, że szczególnie dzisiaj, w obliczu rozmaitych napięć w relacjach transatlantyckich, w momencie, kiedy istnieją poważne wyzwania dla wolności słowa w Europie, w momencie, kiedy jak nigdy wcześniej obserwujemy przeregulowanie unijnych przepisów, które krępują europejskie gospodarki, ta wizja, którą my konsekwentnie reprezentujemy od lat, jest bardzo potrzebna – zaznaczył.

Jak podkreślił, Unia Europejska potrzebuje dziś głębokich zmian.

Widzimy dziś, że bardzo wielu obywateli Unii dostrzega to, przed czym alarmowaliśmy od lat, choćby olbrzymie koszty źle pomyślanej polityki klimatycznej, choćby problemy związane z migracją. To jest wszystko to, o czym mówiliśmy od lat i niestety okazało się, że mieliśmy rację. Teraz trzeba wyciągać z tego wnioski – zaznaczył.

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Meloni i Morawiecki

W lipcu z kierowania partią zrezygnował były premier Polski Mateusz Morawiecki, tłumacząc to koniecznością skupienia się na sytuacji politycznej w Polsce.

Po jego rezygnacji funkcję p.o. przewodniczącego objął włoski europoseł Carlo Fidanza z partii Fratelli d’Italia (Bracia Włosi). Fidanza rozpoczął następnie procedurę wyboru nowego przewodniczącego.

Przed Morawieckim przewodniczącą EKR była obecna premier Włoch, Giorgia Meloni.

EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) to europejska rodzina polityczna zrzeszająca partie konserwatywne. Działa na poziomie europejskim, ale nie jest jedną partią w tradycyjnym znaczeniu – tworzą ją partie z różnych państw.

Do najważniejszych partii należących do EKR należą m.in. Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Bracia Włosi (Fratelli d’Italia), Szwedzcy Demokraci, czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) oraz rumuński Sojusz na rzecz Unii Rumunów (AUR).