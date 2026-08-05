Abdul El-Sayed z nominacją demokratów do Senatu. Trump skomentował

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Abdul El-Sayed zwyciężył w prawyborach demokratów do Senatu USA w stanie Michigan - podała agencja Associated Press. W listopadowych wyborach zmierzy się z republikaninem Michaelem Rogersem. Stawką jest mandat ważny dla układu sił w amerykańskim Senacie.

41-letni El-Sayed pokonał w prawyborach kongresmenkę Haley Stevens, reprezentującą bardziej umiarkowane skrzydło Partii Demokratycznej. Associated Press podkreśliła, że rywalizacja była wyjątkowo zacięta, a zwycięzca będzie teraz musiał zjednoczyć podzielony elektorat swojej partii.

W listopadzie El-Sayed zmierzy się z byłym republikańskim kongresmenem Michaelem Rogersem. Wynik tej walki może mieć duże znaczenie dla szans demokratów na przejęcie kontroli nad Senatem USA.

Kampania pod hasłami progresywnej lewicy

Były urzędnik odpowiedzialny za zdrowie publiczne prowadził kampanię, zapowiadając m.in. wprowadzenie powszechnego systemu opieki zdrowotnej, reformę finansowania kampanii wyborczych oraz zakończenie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela.

El-Sayed przedstawiał się jako kandydat spoza politycznego establishmentu. Przekonywał, że Partia Demokratyczna powinna ograniczyć wpływ wielkich korporacji i przyjąć bardziej progresywny program.

Jego kandydaturę wsparli senator Bernie Sanders i kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez. „The New York Times” ocenił, że rezultat w Michigan jest największym sukcesem lewego skrzydła demokratów w tym roku.

Haley Stevens uzyskała poparcie lidera demokratycznej większości w Senacie Chucka Schumera. Jej kampanię wspierały także zewnętrzne organizacje, które przeznaczyły na ten cel dziesiątki milionów dolarów.

Według AP, ponad 30 mln dolarów wyłożyła organizacja American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), wspierająca kandydatów prezentujących proizraelskie stanowisko.

Trump komentuje wynik prawyborów

Do zwycięstwa El-Sayeda odniósł się w internecie prezydent Donald Trump. Ocenił, że rezultat prawyborów jest „świetną wiadomością” dla Partii Republikańskiej.

Trump nazwał demokratycznego kandydata „komunistycznym nieudacznikiem” i zarzucił mu wrogość wobec Żydów oraz Izraela.