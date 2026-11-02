1171 – tyle spraw zalega w Trybunale Konstytucyjnym. Na stronie TK pojawiło się nagranie

RMF24

Nagranie z wystąpieniem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej w poniedziałek wieczorem pojawiło się na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia powiedziała, że w TK zalega obecnie 1171 spraw. Ponad pięć lat badanych jest 55 skarg i osiem pytań prawnych. „To jest wielkie zobowiązanie dla sędziów TK. Mogę zapewnić, że sprawy będą sprawnie rozpoznawane” - podkreśliła. W odpowiedzi na nagranie Anny Korwin-Piotrowskiej, głos zabrała Weronika Ścibor, rzeczniczka TK. Na platformie X napisała: „Coraz więcej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, coraz więcej czeka na publikację”.

W piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jeszcze w piątek Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie zwołujące na wtorek zgromadzenie sędziów TK. O swoich działaniach sędzia Korwin-Piotrowska informuje w komunikatach i nagraniach na stronie Trybunału.

W poniedziałek wieczorem nagranie z jej wystąpieniem opublikowano na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

materiały prasowe

„W TK zalega aż 1171 spraw”

Jest 2 listopada, Trybunał Konstytucyjny działa. Naszym celem jest, by polski sąd konstytucyjny zaczął pracę w pełnej transparentności i przejrzystości, by ten niezależny organ władzy sądowniczej będący często ostatnią deską ratunku dla obywateli działał skutecznie, według przejrzystych reguł - powiedziała w poniedziałkowym nagraniu Korwin-Piotrowska.

Dodała, że wstępnego audytu wynika, iż w TK „zalega aż 1 tys. 171 spraw, z czego ponad 700 nie nadano żadnego biegu”.

Skarg konstytucyjnych, a więc tych wnoszonych przez obywateli, zalega niemal 350 - powiedziała.

To jest wielkie zobowiązanie dla TK, dla nas sędziów. Mogę już teraz zapewnić, że sprawy według jasnych i przejrzystych kryteriów będą wyznaczane i sprawnie rozpoznawane - zaznaczyła Korwin-Piotrowska.

Statystyki Trybunału

Według zamieszczonych w poniedziałek wieczorem na stronie TK statystyk wynika, że z 1171 spraw oczekujących na rozpoznanie, na etapie kontroli wstępnej pozostaje 706 - z czego skarg konstytucyjnych 682, a ponadto dziewięć wniosków o kontrolę konstytucyjności ustaw i 15 wniosków o kontrolę konstytucyjności aktów rangi podustawowej.

Nierozpatrzone sprawy, skargi i pytania w TK. Autor: Adam Ziemienowicz / PAP

Natomiast wśród pozostałych oczekujących spraw bieg nadano: 349 skargom konstytucyjnym, 70 wnioskom skierowanym w trybie kontroli abstrakcyjnej, sześciu wnioskom Prezydenta RP skierowanym w trybie kontroli prewencyjnej, trzem sporom kompetencyjnym pomiędzy centralnymi, konstytucyjnymi organami państwa oraz 37 pytaniom prawnym, sformułowanym przez sądy.

Wśród nierozpoznanych skarg konstytucyjnych oraz pytań prawnych ponad pięć lat badanych jest odpowiednio 55 skarg i osiem pytań prawnych.

Zoll: Prezydent nie ma tu nic do gadania. Jego kompetencje nie sięgają TK Prezydent powinien przyjąć, że jego kompetencje nie sięgają Trybunału Konstytucyjnego i działanie prezydenta w związku z Trybunałem Konstytucyjnym jest absolutnie bezprawne - mówił w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zoll, były prezes TK. Jak stwierdził,…

Odpowiedź rzeczniczki TK

W odpowiedzi na nagranie Anny Korwin-Piotrowskiej, głos zabrała Weronika Ścibor, rzeczniczka TK. Na platformie X, na swoim koncie (nie TK), napisała:

Coraz więcej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, coraz więcej czeka na publikację.

I dalej: „Pomimo że od ponad dwóch lat Trybunał działa w niepełnym składzie, systematycznie rośnie liczba orzeczeń przez niego wydawanych. W zeszłym roku było ich 141, najwięcej od 10 lat. Zdecydowaną większość spraw rozpatrywanych przez Trybunał, od 60 do 89 proc., stanowią sprawy inicjowane w formie skarg konstytucyjnych przez osoby, które występują o ochronę swoich konstytucyjnych wolności i praw”.

I wskazała, że „narastającym problemem w tym kontekście jest odmowa wykonywania konstytucyjnego obowiązku ogłaszania rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w dziennikach urzędowych”.

„Do tej pory, wbrew Konstytucji, Rządowe Centrum Legislacji nie opublikowało aż 85 orzeczeń. Szczególnie dotkliwe konsekwencje ponoszą osoby, których sytuacja prawna i majątkowa zależy od realizacji rozstrzygnięć Trybunału. Wśród nieopublikowanych są orzeczenia w ważnych społecznie sprawach, jak kwestia wypłaty podwyżek i rekompensat dla części emerytów, których świadczenia zostały niesłusznie zaniżone. Na publikację, a w konsekwencji realizację czekają także korzystne dla obywateli wyroki dotyczące tzw. ulgi meldunkowej, świadczeń pielęgnacyjnych dla pracujących opiekunów osób z niepełnosprawnościami czy wynagrodzeń należnych właścicielom gruntów, przez które przebiegają linie energetyczne, rury albo kable przedsiębiorstw przesyłowych”.



We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

W poniedziałkowym nagraniu sędzia Korwin-Piotrowska odniosła się także do wyznaczonego przez nią na wtorek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Zgromadzenie zwołane zostało na godz. 15.30 w celu - jak wskazano w uzasadnieniu zarządzenia - przyjęcia planu budżetu TK na 2027 r.

Także kwestia finansowania i wydatkowania pieniędzy musi podlegać pełnej transparentności. (...) Będziecie państwo mogli nam towarzyszyć w tych pracach, a zaraz po uchwaleniu budżetu zostanie on upubliczniony i przekazany do prac parlamentarnych. Nie ma miejsca na uznaniowe wydawanie pieniędzy ze środków państwa - mówiła Korwin-Piotrowska, zwracając się do widzów nagrania.

Co z tym kworum? Prof. Safjan: Pytanie nie, czy się zbierze, ale jak będzie liczone „Mamy do czynienia z jawnym gwałceniem podstawowych regulacji konstytucyjnych” - powiedział w Radiu RMF24 prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komisji…

Zapewniła jednocześnie, że „cała komunikacja będzie odbywała się przez media publiczne, które udostępnią sygnał wszystkim chętnym, nie może być przestrzeni na żadne manipulacje”.

Chcę jednocześnie zawiadomić, że każdy sędzia sprawujący urząd może wejść do TK. Jedynie względy bezpieczeństwa, również uczestników demonstracji przed siedzibą TK i związane z tym rekomendacje Policji decydują o czasowym braku możliwości takiego wejścia od Al. Szucha. Trybunał jest jednak otwarty dla sędziów, tyle że w sposób indywidualnie uzgodniony - mówiła.

Dodała, że we wtorek zostaną przekazane kolejne informacje, które „będą dotyczyły nie tylko tego, co się wydarzyło, ale też konkretnych planów na najbliższą przyszłość”.

Święczkowski nie wybiera się na Zgromadzenie Ogólne

Prezes Święczkowski, wobec którego Korwin-Piotrowska ogłosiła przerwę w czynnościach, jeszcze w sobotę oświadczył, że „razem z legalnymi sędziami” TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez „sędziów uzurpatorów”, w tym w zaplanowanym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK.

Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego - oświadczył Święczkowski.

Również prezydent Karol Nawrocki uważa, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”, a Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK.

Święczkowski znowu próbował wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Bez powodzenia Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowy prezes TK zapowiedział, że jeśli nie będzie mógł urzędować w budynku, będzie pracował przed budynkiem, bo -"nie boi się Polaków".

„Wobec prezydenta”

Anna Korwin-Piotrowska jest w grupie pięciorga wybranych w tej kadencji przez Sejm na sędziów TK, których prezydent nie zaprosił do złożenia ślubowania. Wszyscy oni złożyli ślubowanie podczas uroczystości w Sejmie, z formułą, że czynią to „wobec prezydenta”.

Prezes Święczkowski nie uznając tego za ślubowanie, nie dopuścił tych sędziów do orzekania w TK.