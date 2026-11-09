Zmroziło Polskę: Temperatura spadła do -9 st. C, a to jeszcze nie koniec

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Poniedziałkowy poranek przyniósł mróz i duże różnice temperatur w Polsce. Podczas gdy w Suwałkach o godz. 7 termometry wskazywały 3,9 st. C, w Kozienicach na Mazowszu odnotowano niemal -9 st. C. W wielu regionach kraju mróz był jeszcze silniejszy przy gruncie. Z prognoz IMGW wynika, że w najbliższych dniach wciąż towarzyszyć nam będą przymrozki, mgły, opady deszczu, a lokalnie deszczu ze śniegiem.

Jak prognozuje IMGW, mróz utrzyma się przez najbliższe dni, fot. Wassmuth

Jak prognozuje IMGW, mróz utrzyma się przez najbliższe dni, fot. Wassmuth / East News

Mroźny poranek w Polsce. Nawet -9 st. C w Kozienicach

Poniedziałek rozpoczął się wyjątkowo chłodno w wielu częściach kraju. Biegunem ciepła były Suwałki, gdzie temperatura wyniosła 4 st. C. Dodatnich wartości nie zabrakło również miejscami nad morzem.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w centrum, na wschodzie i południu Polski. W wielu miejscach temperatura spadła poniżej -5 st. C. Najzimniej było w Kozienicach w woj. mazowieckim, gdzie termometry pokazały -8,7 st. C.

Noc z poniedziałku na wtorek. Mróz, mgły i lokalne opady

Według prognozy IMGW w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C na południowym wschodzie do 0 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać 60 km/h.

Na południowym wschodzie kraju będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na zachodzie wzrośnie do dużego.

Na krańcach północno-zachodnich pojawią się słabe opady deszczu. Nad ranem miejscami popada również na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich możliwy będzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w Sudetach także śnieg.

Wystąpią mgły - na wschodzie kraju mogą one ograniczać widzialność do około 200 metrów. Lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni.

We wtorek nawet 9 stopni na południu Polski

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rano oraz przed południem, szczególnie we wschodniej Polsce, utrzymają się silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.

IMGW prognozuje słabe opady deszczu. Początkowo miejscami może padać również deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie przejściowo śnieg.

Temperatura maksymalna będzie mocno zróżnicowana. Na północnym wschodzie wyniesie zaledwie 1 st. C, natomiast na południu kraju wzrośnie nawet do 9 st. C.

Wiatr będzie słaby, z kierunków południowo-wschodnich i południowych. Na zachodzie skręci na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy osiągną 80 km/h. Lokalnie możliwe będą tam zawieje śnieżne.

Noc z wtorku na środę. Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

W nocy zachmurzenie będzie przeważnie całkowite i duże. Większe przejaśnienia pojawią się jedynie na zachodzie Polski. Na wschodzie i południu prognozowane są słabe opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem, a lokalnie również śnieg. Nad ranem przelotne opady deszczu mogą wystąpić także na Pomorzu.

W rejonach podgórskich Karpat spodziewany jest deszcz ze śniegiem, natomiast w górach śnieg. Ponownie pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 1 st. C. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich, gdzie możliwe są spadki do -4 st. C. Najcieplej nad morzem – do 3 st. C.

Wiatr będzie słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach porywy mogą osiągać 65 km/h.

Najbliższe dni przyniosą więc wyraźne zmiany pogody. Poranne przymrozki będą przeplatać się z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza we wschodniej Polsce, gdzie mgły i osadzająca się szadź mogą utrudniać jazdę.