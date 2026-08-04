Żar z nieba, burze i możliwy grad. IMGW wydał najwyższe ostrzeżenia dla połowy kraju

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami I, II i III stopnia dla niemal wszystkich regionów w kraju. Do tego trzy województwa zostały objęte ostrzeżeniami I i II stopnia przed burzami.

Polska znalazła się w samym centrum pogodowego zawirowania. IMGW ogłosił ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. Najwyższy, III stopień, obowiązuje na południowym wschodzie kraju.

Przypomnijmy, ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, II stopnia – realne wystąpienie tych zjawisk, a III stopień – groźne zjawiska mogące prowadzić do katastrofalnych szkód i zagrożenia życia.

Żar nad Polską

Ostrzeżenia I stopnia przed upałem dotyczą południa województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz centralno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Tam temperatura przekroczy 30 st. C. Alerty będą obowiązywać od wtorku od godz. 12:00, aż do środy do godz. 19:00.

Ostrzeżenia II stopnia przed upałem dotyczą województw: małopolskiego i kujawsko-pomorskiego, w znacznej części woj. lubuskiego, na południu woj. zachodniopomorskiego oraz podlaskiego, a także na północy woj. mazowieckiego.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 st. C do 34 st. C. Alerty te będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do czwartku do 20.00.

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Ostrzeżenia III stopnia przed upałem dotyczą południowo-wschodniej Polski – województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz południa woj. mazowieckiego i lubuskiego. Tam termometry wskażą ponad 34 st. C, a upały mogą powodować nie tylko dyskomfort, ale i realne zagrożenie życia.

Gwałtowne burze - gdzie będzie najgroźniej?

Jednak to nie koniec pogodowych niespodzianek. Zachodnia część woj. zachodniopomorskiego oraz północno-wschodni kraniec woj. lubuskiego zostały objęte ostrzeżeniem I stopnia przed burzami. Z kolei reszta woj. lubuskiego i północno-zachodnia część woj. dolnośląskiego objęto alertami II stopnia.

Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu (od 35 do 55 mm), porywistym wiatrem (do 115 km/h), a lokalnie nawet gradem.

Ostrzeżenia będą aktywne od wtorku od godz. 15.00 do końca dnia. To czas, gdy lepiej unikać wychodzenia z domu i zabezpieczyć wszystko, co może zostać porwane przez wiatr.

Jak się chronić przed upałem i burzami?

Eksperci apelują: w czasie upałów należy pić dużo wody, unikać wychodzenia na słońce w godzinach największego nasłonecznienia, a także zadbać o osoby starsze i dzieci. W przypadku burz – najlepiej pozostać w domu, unikać otwartych przestrzeni i nie parkować samochodów pod drzewami.