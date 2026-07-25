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Upały wracają. Synoptycy wydali alerty dla kilkunastu województw

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (14:21)

12 województw ostrzega przed upałem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 12 i utrzymają się do godz. 19.

Upały wracają. Synoptycy wydali alerty dla kilkunastu województw
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Powrót letniej pogody

Po kilku dniach znacznego ochłodzenia nad Polskę znów nadciąga fala ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 12 województw.

Alertami objęte są: 

  • całe woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie, 
  • przeważające części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego,
  • zachodnia część woj. lubelskiego, 
  • południowa część woj. kujawsko-pomorskiego 
  • północno-zachodnia część woj. podkarpackiego.

Na terenie objętym ostrzeżeniami temperatura maksymalna może przekroczyć 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 12 i utrzymają się do godz. 19.

 

Co do kolejnych dni IMGW prognozuje, że coraz wyraźniej widać, że końcówka lipca może przynieść bardzo silne ocieplenie i pierwszą dłuższą falę upałów.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pogoda upał

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