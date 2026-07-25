Upały wracają. Synoptycy wydali alerty dla kilkunastu województw

Powrót letniej pogody
Po kilku dniach znacznego ochłodzenia nad Polskę znów nadciąga fala ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 12 województw.
Alertami objęte są:
- całe woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie,
- przeważające części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego,
- zachodnia część woj. lubelskiego,
- południowa część woj. kujawsko-pomorskiego
- północno-zachodnia część woj. podkarpackiego.
Na terenie objętym ostrzeżeniami temperatura maksymalna może przekroczyć 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 12 i utrzymają się do godz. 19.
Co do kolejnych dni IMGW prognozuje, że coraz wyraźniej widać, że końcówka lipca może przynieść bardzo silne ocieplenie i pierwszą dłuższą falę upałów.