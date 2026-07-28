Tropikalna noc, a potem grad. Pogoda w Polsce całkowicie oszaleje

Bezchmurne niebo i rekordowe upały – początek fali gorąca
Ostatnie dni lipca zapowiadają się wyjątkowo gorąco. W nocy z 29 na 30 lipca termometry wskażą od 13 st. C na wschodzie do nawet 20 st. C na zachodzie kraju - oznacza to, że wystąpi zjawisko tropikalnej nocy. W ciągu dnia temperatura maksymalna wzrośnie od 27 st. C na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez około 32 st. C w centrum, aż do 34–35 st. C na południowym zachodzie. Pogodę będzie kształtować słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych, który na wybrzeżu może być chwilami porywisty. Niebo pozostanie niemal bezchmurne, co sprzyjać będzie szybkiemu nagrzewaniu się powietrza.
Bardzo gorąco, ale z burzami – czwartek i piątek pod znakiem dynamicznej pogody
W czwartek i piątek (30–31 lipca) utrzyma się fala upałów. Minimalne temperatury nocą wyniosą od 16 st. C do 21 st. C, natomiast w dzień słupki rtęci pokażą od 30 st. C do 35 st. C, a na południowym zachodzie nawet około 37 st. C. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu i krańcach północno-wschodnich, gdzie temperatura nie przekroczy 28 st. C.
Wraz z upałami pojawią się jednak gwałtowne zjawiska pogodowe. Na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość nawet do 80 km/h, co może powodować szkody.
Burzowy piątek i sobota: gradobicia i silny wiatr
Piątek i sobota (31 lipca – 1 sierpnia) przyniosą umiarkowane i duże zachmurzenie, choć miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, pojawią się rozpogodzenia. W wielu regionach kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna utrzyma się na wysokim poziomie – od 16 st. C do 21 st. C. W ciągu dnia na zachodzie i północy będzie nieco chłodniej – od 23 st. C do 26 st. C, w centrum około 30 st. C, a na południowym wschodzie nawet do 37 st. C.
Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 75 km/h, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas przebywania na otwartej przestrzeni.
Ochłodzenie na horyzoncie. Niedziela przyniesie ulgę od upałów
W niedzielę (2 sierpnia) nastąpi wyraźne ochłodzenie. Temperatura minimalna spadnie do 11 st. C–14 st. C na północy i 14 – 18 st. C na pozostałym obszarze kraju. W dzień najchłodniej będzie na północy – od 20 st. C do 24 st. C, w centrum około 27 st. C, a na krańcach południowo-wschodnich jeszcze do 31 st. C – 33 st. C.
Zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na wschodzie i południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.
Poniedziałek pod znakiem zmiennej pogody. Opady, burze i umiarkowane temperatury
Początek kolejnego tygodnia (3 sierpnia) przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 18 st. C, a maksymalna od 18 st. C na wybrzeżu do 31 st. C na południowym wschodzie.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz porywy mogą osiągać do 65 km/h.
Dynamiczna końcówka lipca i początek sierpnia
Najbliższe dni przyniosą mieszkańcom Polski ekstremalne temperatury, gwałtowne burze oraz wyraźne ochłodzenie. Upały będą szczególnie dokuczliwe na południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie temperatura może sięgnąć nawet 37 st. C. Wraz z gorącym powietrzem pojawią się burze z gradem i silnym wiatrem, które mogą powodować lokalne szkody. Na początku sierpnia nastąpi ochłodzenie, zwłaszcza na północy i zachodzie Polski. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe i zachować ostrożność podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych.