Termometry wskażą tam 43 stopnie Celsjusza. Żar dotrze też nad Polskę

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W nadchodzącym tygodniu Włochy znajdą się pod wpływem potężnego antycyklonu afrykańskiego, który przyniesie rekordowe temperatury sięgające nawet 43 stopni Celsjusza. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w Rzymie, na Sycylii i Sardynii, gdzie mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na ekstremalne warunki pogodowe oraz poważne zagrożenia dla zdrowia. Ta sama fala gorąca może dotrzeć do Polski już w czwartek.

Antycyklon afrykański nad Włochami – rekordowe temperatury

Włochy przygotowują się na jeden z najtrudniejszych tygodni tego lata. Od poniedziałku kraj znajdzie się pod wpływem kolejnego antycyklonu afrykańskiego, który sprowadzi masy gorącego powietrza znad Sahary. Meteorolodzy ostrzegają, że temperatury w wielu regionach przekroczą 40 stopni Celsjusza, a na Sardynii słupki rtęci mogą wskazać nawet 43 stopnie.

Najbardziej dotknięte upałami będą centrum i południe Włoch, w tym popularne wśród turystów regiony: Rzym, Sycylia oraz Sardynia. Szczególnie trudna sytuacja prognozowana jest w stolicy kraju, gdzie tysiące turystów z całego świata już teraz szukają schronienia przed żarem lejącym się z nieba.

Tego dnia na termometrach znów zobaczymy ok. 40 st. Ekstremalne upały wracają 38 st. Celsjusza pokażą termometry na Dolnym Śląsku w sobotę, 18 lipca. Z prognozy Instytutu Mteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że po rekordowych upałach z końca czerwca do Polski ponownie wróci fala gorąca. Tego dnia praktycznie w całym kraju…

Ekstremalne warunki pogodowe – zagrożenia dla zdrowia

Według ekspertów, najbardziej intensywna fala upałów spodziewana jest we wtorek i środę. W tych dniach gorące masy powietrza obejmą niemal całe terytorium Włoch, a temperatury będą utrzymywać się na bardzo wysokim poziomie zarówno w dzień, jak i w nocy.

Meteorolog Mattia Gussoni podkreśla, że obecny okres charakteryzuje się ekstremalnymi i długotrwałymi zjawiskami pogodowymi. Wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych.

Profesor Francesco Franceschi z rzymskiej Polikliniki Gemelli ostrzega, że długotrwałe fale upałów, które nie przynoszą ulgi nawet nocą, mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Wzrost liczby udarów, zawałów serca, a także spadek odporności i zwiększone ryzyko chorób zakaźnych to tylko niektóre z konsekwencji.

Ogólnie rzecz biorąc ludzie są bardziej drażliwi, podatni na lęki i ataki paniki oraz zaburzenia koncentracji. Dlatego obserwujemy wzrost liczby awantur i wypadków drogowych

– zaznacza profesor Franceschi. Ekspert zwraca uwagę, że brak jasności umysłu i roztargnienie mogą być sygnałem, że organizm cierpi z powodu upału.

Tropikalne noce i wyzwania dla mieszkańców oraz turystów

W Rzymie, gdzie temperatury mają sięgnąć 40 stopni, szczególnie trudne warunki panują po zachodzie słońca. Ulice, budynki i chodniki oddają zgromadzone w ciągu dnia ciepło, przez co temperatura nocą nie spada poniżej 25 stopni. To oznacza, że mieszkańcy i turyści nie mogą liczyć na wytchnienie nawet nocą, a tzw. „tropikalne noce” stają się codziennością.

W stolicy Włoch przebywają obecnie tysiące turystów, z których niewielu jest przygotowanych na ekstremalne warunki pogodowe. W poszukiwaniu ochłody niektórzy decydują się na kąpiel w miejskich fontannach, co jest jednak surowo zabronione i karane wysokimi grzywnami. Straż miejska regularnie interweniuje, zwłaszcza przy najbardziej znanych zabytkach, takich jak fontanna Barcaccia przy Schodach Hiszpańskich.

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Apel o ostrożność i przestrzeganie zasad

Władze apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca się unikanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody oraz noszenie lekkiej, przewiewnej odzieży. Osoby starsze i przewlekle chore powinny szczególnie uważać na objawy przegrzania organizmu.

Ekstremalne upały, które nawiedziły Włochy, są kolejnym sygnałem zmian klimatycznych i wyzwaniem dla mieszkańców, służb oraz turystów. Najbliższe dni będą wymagały szczególnej uwagi i rozwagi, by uniknąć niebezpiecznych skutków zdrowotnych i społecznych.