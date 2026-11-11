Szykują się białe święta Bożego Narodzenia? Jest wstępna prognoza

Mocno w tym roku rozkręcone zjawisko El Niño – jak potwierdzają amerykańscy klimatolodzy – prawdopodobnie pozostanie wyjątkowo silne nawet na początku 2027 roku. Ale choć wpływa ono na klimat całego świata, nie daje jasnych wskazówek co do przebiegu zimy w Polsce.
Jak podkreślają synoptycy, decydujące będą układy baryczne nad Atlantykiem i stan wiru polarnego.
Czy w święta spadnie śnieg?
Na jaką aurę możemy więc liczyć w świątecznym tygodniu? Prognozy sezonowe są ostrożne: początek grudnia to głównie deszcz i deszcz ze śniegiem, natomiast pod koniec miesiąca istnieje szansa na epizody bardziej zimowe – szczególnie na południu, wschodzie kraju i w górach.
Sytuacja jest dynamiczna i – jak przyznają synoptycy – dopiero kilkanaście dni przed Wigilią model pogodowy wskaże nam, czy choinka będzie w tym roku oblepiona śniegiem, czy raczej otoczona roztopami.
Ostrożnie z prognozami długoterminowymi
Eksperci IMGW nie mają złudzeń: długoterminowe prognozy mają charakter orientacyjny i mogą diametralnie się zmienić pod wpływem nawet drobnych modyfikacji mas powietrza czy przesunięć układów barycznych. Wystarczy niewielkie osłabienie wiru polarnego lub zmiana nad Atlantykiem, żeby ciepłe powietrze zastąpiły zimne masy z północy.
Pewna pogoda na Boże Narodzenie będzie znana dopiero w drugiej połowie grudnia.