RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na najbliższe dni zmienne warunki pogodowe. W wielu regionach kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, burze oraz silne porywy wiatru. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 23 stopni Celsjusza.

Jak informuje IMGW, zachodnia, południowa i częściowo środkowa Europa znajdą się pod wpływem wyżu znad Atlantyku. Nad pozostałą częścią kontynentu pogodę kształtować będą niże z głównymi ośrodkami nad Morzem Norweskim i północno-zachodnią Rosją oraz związane z nimi fronty atmosferyczne.

Polska dostanie się pod wpływ płytkiej zatoki niżowej znad południowej Skandynawii. Przemieszczające się z północnego zachodu na południowy wschód fronty atmosferyczne przyniosą wilgotne powietrze polarne morskie, a na południu i wschodzie kraju – przejściowo cieplejsze masy powietrza.

Niedziela: Duże zachmurzenie, przelotne opady i burze

W niedzielę przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Suma opadów na przeważającym obszarze kraju wyniesie do 10 mm, a na północnym wschodzie do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu, przez około 21 st. C w centrum, do 23 st. C na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

Wysoko w Karkonoszach porywy wiatru mogą osiągać początkowo 100 km/h, po południu do 80 km/h, a w Karpatach do 65 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu będą zanikać, głównie na wschodzie i południu kraju. Początkowo na wschodzie możliwe burze. Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 14 st. C na południowym zachodzie i 15 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na północy i wschodzie porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karkonoszach porywy do 80 km/h, w Karpatach do 55 km/h.

Poniedziałek: Umiarkowane zachmurzenie i przelotne opady

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy, południu i zachodzie, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północy i w rejonach podgórskich, przez około 21 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

Prognoza dla Warszawy

W niedzielę w stolicy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Przewidywane są przelotne opady deszczu i możliwe burze. Suma opadów punktowo do 10 mm, zwłaszcza podczas burz. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, pod wieczór słabnący, z kierunków zachodnich. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni.