Polskę czeka piekielna fala upałów. Termometry pokażą nawet 40 stopni

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Po rekordowo silnej fali upałów pod koniec czerwca lipiec przyniósł ochłodzenie, mocny wiatr i intensywne opady, szczególnie na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał najnowszą prognozę pogody na 10 dni. Zdaniem synoptyków, przed nami kolejny okres ekstremalnych temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza.

Nadciąga fala upałów – gdzie będzie najgoręcej?

Według prognoz meteorologicznych, jeszcze we wtorek możemy spodziewać się niższej temperatury, natomiast od środy zacznie się robić coraz cieplej. Od czwartku na południu i w centrum kraju słupki rtęci regularnie będą przekraczać 30 stopni Celsjusza. W wielu miejscach temperatura może sięgnąć nawet 36-38 stopni.

W innych regionach, zwłaszcza na północy i wschodzie, upały będą mniej odczuwalne, choć również tam w okolicach czwartku i piątku temperatura może wzrosnąć do 30 stopni. W pozostałe dni mieszkańcy tych rejonów mogą liczyć na nieco łagodniejsze wartości – od 23 do 28 stopni, a nad samym morzem około 20 stopni.

Sierpień pod znakiem upałów

Po dość wilgotnym lipcu, sytuacja hydrologiczna w kraju nieco się poprawiła. Jednak nadchodzące dni przyniosą gwałtowną zmianę. Synoptycy zapowiadają, że niemal w całej Polsce najbliższy tydzień będzie bardzo słoneczny i suchy. Opady, jeśli się pojawią, będą miały charakter przelotny i lokalny.

Wszystko wskazuje na to, że pierwsza połowa sierpnia będzie wyjątkowo gorąca. Prognozy sugerują, że w okolicach 3-5 sierpnia temperatura będzie najwyższa i wyniesie nawet 40 st. C. Co istotne, tym razem upały mają objąć również północne regiony Polski, które dotychczas były nieco chłodniejsze.

Prognoza pogody na najbliższe 10 dni (ryc. IMGW) / materiały udostępnione

Jak się przygotować na nadchodzące upały?

W obliczu nadchodzącej fali upałów warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy unikać wychodzenia na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 17:00. Warto również zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń, regularnie nawadniać organizm oraz chronić się przed słońcem, stosując kremy z filtrem UV i nakrycia głowy.

Warto także zwrócić uwagę na osoby szczególnie narażone na skutki upałów – dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore. Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, udaru cieplnego czy pogorszenia stanu zdrowia, dlatego nie należy lekceważyć objawów złego samopoczucia.