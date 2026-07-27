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Polskę czeka piekielna fala upałów. Termometry pokażą nawet 40 stopni

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (17:43)

Po rekordowo silnej fali upałów pod koniec czerwca lipiec przyniósł ochłodzenie, mocny wiatr i intensywne opady, szczególnie na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał najnowszą prognozę pogody na 10 dni. Zdaniem synoptyków, przed nami kolejny okres ekstremalnych temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza.

Polskę czeka piekielna fala upałów. Termometry pokażą nawet 40 stopni
Ekstremalne upały zbliżają się do Polski (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock
  • Po okresie ochłodzenia i intensywnych opadów w lipcu, nadchodzi fala upałów.
  • Najgoręcej będzie na południu i w centrum kraju, gdzie już od czwartku termometry pokażą powyżej 30 stopni.
  • Jak przygotpwać się na nadchodzące ekstremalne temperatury?
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Nadciąga fala upałów – gdzie będzie najgoręcej?

Według prognoz meteorologicznych, jeszcze we wtorek możemy spodziewać się niższej temperatury, natomiast od środy zacznie się robić coraz cieplej. Od czwartku na południu i w centrum kraju słupki rtęci regularnie będą przekraczać 30 stopni Celsjusza. W wielu miejscach temperatura może sięgnąć nawet 36-38 stopni. 

W innych regionach, zwłaszcza na północy i wschodzie, upały będą mniej odczuwalne, choć również tam w okolicach czwartku i piątku temperatura może wzrosnąć do 30 stopni. W pozostałe dni mieszkańcy tych rejonów mogą liczyć na nieco łagodniejsze wartości – od 23 do 28 stopni, a nad samym morzem około 20 stopni.

Sierpień pod znakiem upałów

Po dość wilgotnym lipcu, sytuacja hydrologiczna w kraju nieco się poprawiła. Jednak nadchodzące dni przyniosą gwałtowną zmianę. Synoptycy zapowiadają, że niemal w całej Polsce najbliższy tydzień będzie bardzo słoneczny i suchy. Opady, jeśli się pojawią, będą miały charakter przelotny i lokalny.

Wszystko wskazuje na to, że pierwsza połowa sierpnia będzie wyjątkowo gorąca. Prognozy sugerują, że w okolicach 3-5 sierpnia temperatura będzie najwyższa i wyniesie nawet 40 st. C. Co istotne, tym razem upały mają objąć również północne regiony Polski, które dotychczas były nieco chłodniejsze.

Jak się przygotować na nadchodzące upały?

W obliczu nadchodzącej fali upałów warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy unikać wychodzenia na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 17:00. Warto również zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń, regularnie nawadniać organizm oraz chronić się przed słońcem, stosując kremy z filtrem UV i nakrycia głowy.

Warto także zwrócić uwagę na osoby szczególnie narażone na skutki upałów – dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore. Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, udaru cieplnego czy pogorszenia stanu zdrowia, dlatego nie należy lekceważyć objawów złego samopoczucia.

Źródło: RMF24
Tagi: pogoda w Polsce upały

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