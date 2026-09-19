Pogodowy rollercoaster. Słońce, burze i nawet śnieg w górach!

RMF24

Przed nami dni pełne pogodowych kontrastów – od słonecznej soboty, przez burzową i wietrzną niedzielę, aż po nocne opady śniegu w górach.

Sobota przyniesie sporo słońca, szczególnie na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Na zachodzie oraz na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny one popsuć planów na aktywny dzień na świeżym powietrzu.

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 19°C na północy, przez 20-21°C w centrum, aż do 24°C na południowym wschodzie.

Nad samym morzem chłodniej – od 17 do 19°C. Wiatr na południowym wschodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, miejscami porywisty – na północy do 55 km/h, a nad morzem nawet do 60 km/h.

Noc z soboty na niedzielę: zamglenia i wzrost zachmurzenia

W nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie utrzyma się małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo.

Na zachodzie i północy kraju stopniowo przybędzie chmur, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 13-14°C na większości obszaru, do 16°C na północnym zachodzie. Na południowym wschodzie możliwe są silne zamglenia, natomiast na północy i zachodzie – deszcz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywy do 60 km/h.

Niedziela pod znakiem chmur, deszczu i burz

Niedziela przyniesie zdecydowanie więcej chmur i opadów. Najbardziej deszczowo i wietrznie będzie na zachodzie i północy kraju, gdzie suma opadów może sięgnąć nawet 15 mm, a nad morzem do 20 mm. Bez opadów pozostaną jedynie południowe krańce Małopolski, Podkarpacia oraz południe województwa lubelskiego.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 17°C na północy, przez około 20°C w centrum, do 25°C na południowym wschodzie.

Wiatr na południowym wschodzie będzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, z porywami do 65 km/h. Nad morzem możliwe są porywy do 70 km/h, a podczas burz nawet do 80 km/h. Na Śnieżce wiatr może osiągnąć prędkość aż 100 km/h!

Noc z niedzieli na poniedziałek: burze, silny wiatr i... śnieg w górach

Noc z niedzieli na poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, choć na zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Przewidywane są przelotne opady deszczu oraz burze, które będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Suma opadów na wschodzie i północy może wynieść do 10-15 mm.

Temperatura minimalna spadnie do 8-11°C, a w rejonach podgórskich nawet do 5-8°C.

Najcieplej będzie nad morzem – około 12-13°C. Uwaga na wysoko położone tereny w Karpatach – tam możliwe są opady śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny, z porywami do 60 km/h, a podczas burz nawet do 80 km/h. Na Śnieżce porywy mogą osiągnąć 100 km/h.