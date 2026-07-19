Potężne nawałnice przejdą nad Polską. IMGW ostrzega aż 10 województw

RMF24

10 województw zostało dzisiaj objętych ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Niedziela upłynie pod znakiem silnych opadów deszczu do 35 mm oraz porywów wiatru do 85 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty.

Pogoda w niedzielę. Gdzie obowiązują alerty przed burzami?

Alertami I stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz części woj.: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 11 i utrzymają się do północy.

Natomiast ostrzeżeniami II stopnia objęte są województwa: opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo woj.: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia również zaczną obowiązywać o godz. 11 w niedzielę, a pozostaną w mocy do godz. 22.

Alerty hydrologiczne

Ponadto na zlewni Barycz bez Orli i Polskiego Rowu obejmującej zasięgiem województwo wielkopolskie do godz. 11 aktywny pozostaje alert hydrologiczny II stopnia.

„W Odolanowie na Baryczy prognozowana jest niewielka tendencja wzrostowa powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością wahań stanu wody. W przypadku wystąpienia wyjątkowo silnych opadów, również o charakterze burzowym, niewykluczone osiągnięcie stanu alarmowego, a w Odolanowie na Kurochu oraz w Bogdaju na Polskiej Wodzie - stanu ostrzegawczego” - informuje Instytut.

Alert RCB

Do mieszkańców województw objętych ostrzeżeniami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty.

Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - ostrzega RCB.