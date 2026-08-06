Po nieznośnych upałach czas na burze z gradem. Alert RCB dla 14 województw

Alert RCB. „Unikaj otwartych przestrzeni”
"Dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - czytamy w SMS-ach rozesłanych rano przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Najnowszy alert RCB trafił do 14 województw.
- podkarpackiego;
- lubelskiego;
- dolnośląskiego;
- opolskiego;
- śląskiego;
- świętokrzyskiego;
- małopolskiego
- warmińsko-mazurskiego;
- podlaskiego;
- mazowieckiego;
- łódzkiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- części woj. pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski);
- części woj. wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki i wrzesiński).
IMGW zapowiada burze, silny deszcz i grad
Ostrzeżenia II stopnia przed burzami nie obejmują jedynie północnej i północno-zachodniej części kraju.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad - ostrzegają synoptycy.
W zależności od regionu, alerty są aktualne do nocy lub jutrzejszego przedpołudnia.
Spory obszar kraju nadal objęty jest ostrzeżeniami III stopnia przed upałem. To m.in. praktycznie całe południe i centrum. Termometry znów mogą pokazać na tym obszarze nawet 38 stopni.
Nieco chłodniej ma być tam, gdzie obowiązują ostrzeżenia II stopnia - m.in. w Zielonej Górze, Kaliszu, Koninie, Białymstoku i Wałbrzychu. Tam termometry powinny pokazać 30-34 stopnie.
Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 23 stopni na Pomorzu, około 27 st. na zachodzie i 32 st. w centrum, do 38-39 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru mają dochodzić do 90 km/h.
Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, piątek powinien dać nam nieco więcej oddechu od tropikalnej temperatury. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-21 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.