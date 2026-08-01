Plażowy parasol to pułapka? Chroni przed UV, ale działa jak grzejnik

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Cień pod plażowym parasolem to dla wielu synonim wakacyjnej ulgi. Okazuje się jednak, że ta kolorowa osłona potrafi rozgrzać się nawet do 70 stopni Celsjusza i działać jak... domowy grzejnik. Najnowsze badania naukowców z Innsbrucku dowodzą, że choć parasol skutecznie chroni nas przed groźnym promieniowaniem UV, to jego wpływ na obniżenie temperatury odczuwalnej jest zaskakująco mały.

Pułapka w cieniu. Dlaczego chłód to tylko złudzenie?

Wydawać by się mogło, że miejsce pod parasolem przeciwsłonecznym to oaza chłodu i ukojenia wśród skwaru. Faktycznie, cień chroni przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i redukuje ryzyko poparzeń skóry. Jednak osoby, które mimo to wciąż odczuwają pod parasolem upał, wcale nie wyolbrzymiają problemu. Najnowsze badania pokazują, że choć parasol jest skuteczny jako bariera dla promieniowania UV, jego zdolność do obniżania temperatury ciała jest mocno ograniczona.

Plażowy grzejnik. Ponad 70 stopni nad Twoją głową

Naukowcy z Uniwersytetu w Innsbrucku przeanalizowali, co dzieje się pod parasolem w gorący dzień. Okazało się, że materiał parasola wystawiony na działanie słońca sam się bardzo mocno nagrzewa – temperatura jego powierzchni może sięgać nawet 70 stopni Celsjusza. Rozgrzany parasol zaczyna oddawać ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego, które częściowo dociera także do osób siedzących w cieniu. W efekcie spodziewany efekt chłodzący znacznie się zmniejsza.

Jeden stopień różnicy. Kiedy cień naprawdę działa?

Aby ocenić, jak duży jest faktyczny efekt ochronny parasola, naukowcy stworzyli specjalny model komputerowy. Wzięli pod uwagę wiele czynników: temperaturę powietrza, siłę i kierunek wiatru, wilgotność, położenie słońca na niebie, a także ilość ciepła oddawanego przez piasek oraz sam parasol. Wyniki okazały się jednoznaczne: w około 95 proc. przypadków pod parasolem jest rzeczywiście chłodniej niż w pełnym słońcu. Jednak ta różnica jest mniejsza, niż mogłoby się wydawać – średnio temperatura odczuwalna spada tylko o jeden stopień Celsjusza.

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Na efekt chłodzący wpływa wiele czynników. Jeśli wieje lekka bryza, nagrzany parasol jest szybciej chłodzony, co poprawia komfort osób pod nim wypoczywających. Gdy jednak powietrze stoi w miejscu, materiał parasola może się nagrzać jeszcze bardziej, a cień nie zawsze przynosi upragnioną ulgę. W skrajnych przypadkach, w bezwietrznych warunkach, pod parasolem bywa nawet minimalnie cieplej niż na otwartej przestrzeni.

Gdzie parasol daje radę, a gdzie zawodzi?

Efektywność parasola przeciwsłonecznego zależy nie tylko od pogody, ale także od miejsca, w którym spędzamy czas. Naukowcy przeanalizowali trzy popularne kierunki wakacyjne.

W słonecznym włoskim kurorcie Lignano w połowie sierpnia różnica temperatury pod parasolem wynosiła zaledwie 0,6 stopnia Celsjusza – to niewiele, biorąc pod uwagę intensywność upału.

w połowie sierpnia różnica temperatury pod parasolem wynosiła zaledwie 0,6 stopnia Celsjusza – to niewiele, biorąc pod uwagę intensywność upału. Znacznie lepszy efekt zaobserwowano na niemieckiej Rugii , gdzie odczuwalna temperatura pod parasolem spadła aż o 1,3 stopnia. Sprzyja temu umiarkowana temperatura i silniejszy wiatr.

, gdzie odczuwalna temperatura pod parasolem spadła aż o 1,3 stopnia. Sprzyja temu umiarkowana temperatura i silniejszy wiatr. Zaskakujące wyniki przyniosły badania w Rio de Janeiro – tam w południe latem słońce świeci niemal pionowo, przez co różnica temperatury pod parasolem była praktycznie nieodczuwalna, a nawet minimalnie cieplej niż w pełnym słońcu.

Tarcza na UV, a nie na upał. Największa zaleta osłony

Pomimo ograniczonego efektu chłodzącego, naukowcy są zgodni: parasol przeciwsłoneczny odgrywa kluczową rolę w ochronie zdrowia. Zapewnia skuteczną barierę przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, które może prowadzić do poparzeń, przedwczesnego starzenia się skóry oraz zwiększa ryzyko nowotworów. To właśnie ta funkcja pozostaje jego największą zaletą.

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Specjaliści podkreślają również, że przyszłość parasoli przeciwsłonecznych może przynieść nowoczesne rozwiązania. Trwają prace nad materiałami, które odbijają większą ilość światła słonecznego i mniej się nagrzewają, co może poprawić komfort plażowiczów w najbliższych latach.

Jak przetrwać żar? Strategia na bezpieczne plażowanie

Eksperci zalecają, by podczas wypoczynku na plaży nie ograniczać się wyłącznie do cienia parasola. Warto korzystać z lekkiej, przewiewnej odzieży, nakryć głowy, regularnie się nawadniać i unikać ekspozycji na słońce w godzinach największego nasłonecznienia. Parasol przeciwsłoneczny pozostaje ważnym elementem wyposażenia, ale nie należy oczekiwać, że całkowicie ochroni nas przed upałem.