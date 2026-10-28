Pierwsze śnieżyce możliwe już na początku listopada. Ściśnie też mróz

RMF24

Ostatnie dni października mijają pod znakiem umiarkowanej temperatury oraz stosunkowo spokojnej aury pogodowej w całej Polsce. Sytuacja zmieni się diametralnie już w pierwszych dniach listopada. Najnowsze prognozy przewidują gwałtowne ochłodzenie – ma dotrzeć do naszego kraju już około 6 listopada, a wraz z nim... pierwszy śnieg na nizinach. Przelotne opady mogą pojawić się również w górach, a także w centrum i na północy kraju.

Wszystko wskazuje na to, że względnie stabilne warunki pogodowe utrzymają się jeszcze przez kilka dni. Tylko miejscami pojawi się większe zachmurzenie, a opady deszczu będą przelotne i raczej niewielkie.

Pierwsze śnieżyce i temperatura poniżej zera

Modele pogodowe GFS i ECMWF nie pozostawiają jednak złudzeń: na początku listopada nastąpi znaczne pogorszenie aury.

Między 6 a 11 listopada niemal w całej Polsce można spodziewać się pierwszych śnieżyc. Mroźne arktyczne powietrze, które spłynie z północy kontynentu, przyniesie ujemną temperaturę i prawdziwy podmuch zimy. To oznacza zdecydowanie wcześniejsze nadejście zimowej aury – w ostatnich latach zazwyczaj pierwszy śnieg na nizinach pojawiał się dopiero pod koniec listopada.

Przelotne śnieżyce przewidywane są szczególnie w centrum, na północy oraz gdzieniegdzie na wschodzie Polski.

Według najnowszych wyliczeń modelu GFS, już 10 listopada termometry niemal w całym kraju wskażą wartości bliskie zeru, a lokalnie na Lubelszczyźnie i w centralnej Polsce mróz sięgnie około -5 stopni Celsjusza. Kolejne dni mają być jeszcze chłodniejsze — w środę 11 listopada temperatura na południowym wschodzie kraju może spaść nawet do -8 stopni, a w rejonach podgórskich – do rekordowego w tym okresie -14°C.

Zima za rogiem – kierowcy, uwaga na drodze

Synoptycy podkreślają, że nadchodzące ochłodzenie to także sygnał dla kierowców. Warto już teraz pomyśleć o wymianie opon na zimowe, zanim na stacjach pojawią się długie kolejki. Mróz w nocy i wczesnym rankiem oraz śnieg mogą sprawić, że poranne podróże będą wymagały dodatkowej ostrożności.

Wysychają nawet studnie głębinowe. Czy czeka nas kryzys wiosną 2027 roku? Jesienne ulewy nie przyniosły oczekiwanej ulgi – Polska wciąż zmaga się z poważną suszą hydrologiczną, a w całym kraju obowiązuje ponad 80 oficjalnych ostrzeżeń. Choć w ostatnich tygodniach miejscami spadło sporo deszczu, gwałtowne opady nie zdołały…



