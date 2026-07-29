Piekielny żar zaleje Polskę. Tam upały uderzą najmocniej

IMGW ostrzega przed upałami
Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwie: pomorskim, zachodniopomorskim, na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego i w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C.
Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.
Temperatura przekroczy 30 st. C w znacznej części Polski
Z kolei w województwie: lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego, na południu woj. dolnośląskiego oraz w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia będą ważne ostrzeżenia II stopnia.
Według IMGW, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C.
Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.
Tam upały uderzą najmocniej
Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20.
Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C – poinformował IMGW.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.