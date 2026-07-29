Piekielny żar zaleje Polskę. Tam upały uderzą najmocniej

RMF24

Upały nadciągają nad Polskę. Ostrzeżenia I, II i III stopnia przed wysoką temperaturą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od czwartkowego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru.

IMGW ostrzega przed upałami

Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwie: pomorskim, zachodniopomorskim, na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego i w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C.

Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.

Ostrzeżenia IMGW przed upałami/źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej / materiały prasowe

Temperatura przekroczy 30 st. C w znacznej części Polski

Z kolei w województwie: lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego, na południu woj. dolnośląskiego oraz w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia będą ważne ostrzeżenia II stopnia.

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Według IMGW, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C.

Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.

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Tam upały uderzą najmocniej

Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20.

Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C – poinformował IMGW.

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Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.