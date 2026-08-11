„Nawet 35 stopni”. Upały powrócą już w weekend

RMF24

Tęsknisz za tropikalnym upałem, a nie planujesz wyjazdu zagranicznego? Synoptycy mają dla Ciebie dobre wiadomości. Już w ten weekend termometry w niektórych regionach Polski pokażą nawet 36 stopni. Najpierw jednak czekają nas wyjątkowo chłodne noce. O szczegółach prognoz na najbliższe dni mówił w Radiu RMF24 Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na dziś prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północy, około 22 w centrum do 27 na południowym wschodzie.

Noc, która jest przed nami, będzie bardzo chłodna. Niemal w całej Polsce temperatura minimalna zbliży się do około dziesięciu stopni - tłumaczył w Radiu RMF24 Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami, szczególnie w północnej części kraju, mogą nawet być spadki poniżej dziesięciu stopni - dodał.

Makarewicz podkreślił, że w środę na termometrach zobaczymy podobną temperaturę jak dziś, a później „pogoda będzie odrabiała straty pod względem temperatury”.

Już w piątek na zachodzie kraju termometry mają pokazać ok. 30 stopni. Później będzie jeszcze cieplej.

Jaka pogoda na koniec wakacji? IMGW: Nawet 35 stopni Czas: 05:55

Sobota będzie upalna z temperaturą powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce. Na południowym zachodzie może być nawet 34-35 - zapowiadał gość Radia RMF24.

Z map opublikowanych przez IMGW wynika, że niedziela ma być jeszcze cieplejsza, a w kolejnych dniach nastąpi delikatne ochłodzenie i termometry w całej Polsce pokażą poniżej 30 stopni.

Mapy pogodowe na najbliższe dni / materiały prasowe