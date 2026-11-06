Nadzieja na słońce, ale też przymrozki i gęste mgły. Jaka pogoda na weekend?

RMF24

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Nadchodzący listopadowy weekend będzie chłodny i mglisty. Najcieplej będzie na północy kraju - nad morzem nawet 10 stopni na plusie. Mieszkańców południowych i podgórskich regionów czekają jednak przymrozki sięgające nawet -6 st. C. Co jeszcze przyniesie nam pogoda w najbliższych dniach?

Dziś będzie dość pochmurno - szczególnie w północno-wschodniej połowie kraju. Po południu możemy liczyć na przebłyski słońca - większe przejaśnienia będą postępować od północnego wschodu.

W rejonie wybrzeża pojawią się słabe opady deszczu, a mieszkańcy południowo-zachodnich części mogą spodziewać się lokalnych mgieł ograniczających widzialność do 200 m.

Najcieplej będzie nad Bałtykiem - termometry pokażą tam nawet 10 st. C. Na przeważającym obszarze kraju będzie jednak chłodniej - od 2 do 6 st. C.

Wiatr będzie przeważnie słaby, nad morzem umiarkowany.

Sobota mglista, chłodna, z lokalnymi przejaśnieniami

Noc z piątku na sobotę przyniesie znaczący spadek temperatury - od -4 do -1 st. C na większości kraju, nieco cieplej, do 3 st. C, będzie nad morzem. W górach temperatura minimalna może spaść nawet do -6 st. C.

Nocą uwaga na silne zamglenia - mgły będą liczne i uciążliwe, miejscami mogą pojawić się również marznące osady oraz szadź, co powinno skłonić kierowców do zachowania dużej ostrożności.

Sobota - słońce i przejaśnienia, ale nadal niebezpieczne mgły

Sobota w większości regionów zapowiada się pogodnie - zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, choć na północnym wschodzie oraz w miejscach, gdzie utrzymają się poranne mgły, niebo zostanie przysłonięte chmurami.

Na termometrach zobaczymy od 4 do 9 st. C, w rejonach podgórskich jedynie około 2 st. C. pozostanie słaby, tylko w górach może osiągać w porywach do 60 km/h.

Niedziela pod znakiem typowo listopadowej pogody

Typowo listopadowa aura zapowiada się w niedzielę. Najwięcej słońca powinno pojawić się na południu i południowym wschodzie Polski.

Miejscami, szczególnie rano, mogą występować mgły i zamglenia, które lokalnie ograniczą widzialność.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura wzrośnie do około 8-9 st. C, natomiast najchłodniej na północy, z temperaturą wynoszącą około 4-5 st. C.

W centrum i na południu termometry pokażą przeważnie 6-8 st. C.

Poranek będzie mroźny, szczególnie na wschodzie i południu, gdzie temperatura może spaść do -3 st. C, a lokalnie nawet niżej.

Europa pod wpływem wyżu

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje potężny wyż z centrum nad południową Norwegią i Szwecją. Tylko we wschodniej Polsce zaznacza się wpływ niżu z chłodnym frontem atmosferycznym, co oznacza, że przez większość kraju przechodzi zimne powietrze polarne, a na krańcach wschodnich pojawi się nawet arktyczne.