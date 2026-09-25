Nadciąga ocieplenie. Temperatura w weekend sięgnie nawet 22 st. C

W nocy z piątku na sobotę będzie jeszcze deszczowo, z sumą opadów do 15 milimetrów. Na zachodzie i południu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i na zachodzie wystąpią mgły, miejscami gęste, ograniczające widzialność do około 200 metrów.
Na zachodzie i na południu będzie najchłodniej, z temperaturą minimalną do około 6 st. C., natomiast najcieplej będzie na północnym wschodzie - do około 11 st. C. Wiatr w nocy będzie słaby, na Wybrzeżu nieco silniejszy i porywisty, z zachodu i z południowego zachodu.
Pogoda na weekend. Od soboty więcej słońca
W sobotę zachmurzenie umiarkowane oraz duże, a im dalej na południe i na zachód, tym więcej słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na północnym wschodzie, do 21 st. C lokalnie na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr na ogół będzie słaby, z południowego zachodu i z zachodu.
W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na obszarze całego kraju utworzą się lokalnie gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność do około 200 metrów.
Najniższa temperatura wystąpi miejscami na północy i na południu - do około 5 st. C. Na pozostałym obszarze temperatura będzie się wahała w przedziale od 8 do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny, miejscami będzie zupełnie bezwietrznie.
Niedziela ze słońcem
W dzień zachmurzenie małe, na wschodzie i południu okresami umiarkowane. Początkowo wystąpią miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna na ogół od 18 st. C do 20 st. C, nieco chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 17 st. C, najcieplej na Ziemi Lubuskiej do 22 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.