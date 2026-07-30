Nadciąga fala gorąca. Ekstremalne upały i burze nad Polską

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. W czwartek temperatury na przeważającym obszarze kraju znacznie przekroczą granicę 30 stopni Celsjusza, miejscami dochodząc nawet do 36 st. C. W piątek będzie podobnie, jednak od zachodu nadciągną postępujące przelotne opady deszczu miejscami burze, lokalnie z gradem.

Gorący czwartek – bezchmurne niebo i wysokie temperatury

Czwartek zapowiada się wyjątkowo upalnie w niemal całym kraju. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i na Helu – tam termometry pokażą 25 st. C. W centrum kraju słupki rtęci wskażą okolice 32 st. C, a na zachodzie nawet 35–36 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, z kierunków południowych, a na wschodzie miejscami zmienny.

W Warszawie czwartek upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i temperatury sięgającej 31 st. C. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie stopniowo spadać.

Noc z ciepłem i pierwszymi burzami

Noc z czwartku na piątek przyniesie nieco wytchnienia, ale tylko w niektórych regionach. Na północnym zachodzie prognozowany jest wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na krańcach wschodnich niebo pozostanie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie od 17 st. C do 22 st. C, a w dolinach karpackich może spaść do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu chwilami umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz spodziewane są porywy wiatru.

Piątek – burze i grad

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a od zachodu pojawią się przelotne opady deszczu, burze, a nawet grad. Najwięcej opadów – do 20 mm – spodziewanych jest w pasie od Kujaw, przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Przedgórze Sudeckie. Na Mazowszu i w centrum kraju temperatura może sięgnąć aż 36 st. C, ale na Pomorzu będzie już znacznie chłodniej – 22–24 st. C.

Synoptycy ostrzegają, że burze mogą być gwałtowne, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Wysokie temperatury oraz dynamiczne zmiany pogody mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci.

IMGW przypomina, by pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, unikaniu przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia i zadbaniu o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

Trzy osoby nie żyją, a cztery są ranne. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 24 w Kamionnej w Wielkopolsce. W nocy zderzył się tam dwa samochody osobowe.

IMGW ostrzega przed upałami

Ostrzeżenia I stopnia przed upałami dotyczą: pomorskiego, zachodniopomorskiego, północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego i niewielkiej części Warmii i Mazur.

Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.

Ostrzeżenia IMGW przed upałami/źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej / materiały prasowe

Z kolei w województwie: lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego, na południu woj. dolnośląskiego oraz w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia będą ważne ostrzeżenia II stopnia.

Według IMGW, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C.

Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.

Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20.

Temperatura maksymalna wyniesie tam od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C – poinformował IMGW.