Nadciąga fala gorąca. Ekstremalne upały i burze nad Polską

Gorący czwartek – bezchmurne niebo i wysokie temperatury
Czwartek zapowiada się wyjątkowo upalnie w niemal całym kraju. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i na Helu – tam termometry pokażą 25 st. C. W centrum kraju słupki rtęci wskażą okolice 32 st. C, a na zachodzie nawet 35–36 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, z kierunków południowych, a na wschodzie miejscami zmienny.
W Warszawie czwartek upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i temperatury sięgającej 31 st. C. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie stopniowo spadać.
Noc z ciepłem i pierwszymi burzami
Noc z czwartku na piątek przyniesie nieco wytchnienia, ale tylko w niektórych regionach. Na północnym zachodzie prognozowany jest wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na krańcach wschodnich niebo pozostanie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie od 17 st. C do 22 st. C, a w dolinach karpackich może spaść do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu chwilami umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz spodziewane są porywy wiatru.
Piątek – burze i grad
W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a od zachodu pojawią się przelotne opady deszczu, burze, a nawet grad. Najwięcej opadów – do 20 mm – spodziewanych jest w pasie od Kujaw, przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Przedgórze Sudeckie. Na Mazowszu i w centrum kraju temperatura może sięgnąć aż 36 st. C, ale na Pomorzu będzie już znacznie chłodniej – 22–24 st. C.
Synoptycy ostrzegają, że burze mogą być gwałtowne, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Wysokie temperatury oraz dynamiczne zmiany pogody mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci.
IMGW przypomina, by pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, unikaniu przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia i zadbaniu o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.
IMGW ostrzega przed upałami
Ostrzeżenia I stopnia przed upałami dotyczą: pomorskiego, zachodniopomorskiego, północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego i niewielkiej części Warmii i Mazur.
Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.
Z kolei w województwie: lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego, na południu woj. dolnośląskiego oraz w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia będą ważne ostrzeżenia II stopnia.
Według IMGW, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C.
Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.
Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20.
Temperatura maksymalna wyniesie tam od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C – poinformował IMGW.