Nadciąga fala ekstremalnych upałów. Żar szybko nie odpuści

RMF24

Wczoraj mogliśmy nieco odpocząć od gorąca, ale było to tylko chwilowe ochłodzenie. Nowy tydzień ma przynieść do Polski falę ekstremalnych upałów. Słupki rtęci na południu kraju mogą poszybować nawet w okolicę 40 stopni Celsjusza.

W poniedziałek na północy kraju temperatura będzie oscylować w okolicach 23-28 stopni Celsjusza. Jednak na południu Polski już dziś spodziewanych jest ponad 30 st. C. Od wtorku, poza wybrzeżem, temperatura w całym kraju przekroczy 30 st. C. Na spadek trzeba będzie poczekać do końca tygodnia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla wielu województw. Miejscami mają one najwyższy stopień.

Poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady oraz burze mogą wystąpić na południu. Temperatura maksymalna od 20 st. C nad morzem i 23 st. C na północy, do około 30 st. C w centrum i 33 st. C na południu. Wiatr słaby, ale w czasie burz może dochodzić do 70 km/h.

W nocy mogą wystąpić opady deszczu oraz lokalnie burze. Temperatura minimalna od 15 st. C na północy do 20 st. C na południu.

Alarmy najwyższego stopnia przed upałem obowiązują w części województw podkarpackiego oraz lubelskiego.

Ostrzeżenia drugie stopnia obowiązują w województwach: lubelskim, podkarpacki – poza terenami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia. Do tego w województwach: małopolskim śląskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim, opolskim oraz dolnośląskim.

W województwie śląskim, w powiecie żywieckim obowiązywać będzie alert pierwszego stopnia. Do tego tym samym ostrzeżeniem objęte zostały obszary województwa małopolskiego i podkarpackiego tam, gdzie nie obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia.

Alarmy obowiązują w poniedziałek w godzinach 13-20.

Wtorek

We wtorek upał obejmie już niemal całą Polskę. Tylko nad morzem temperatura będzie poniżej 30 st. C i ma wynieść od 22 st. C do 27 st. C. Na pozostałych obszarach kraju będzie bardzo gorąco. W centrum temperatura ma wynieść około 34 st. C, a na południowym wschodzie może osiągnąć nawet 37 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich Bieszczad porywisty, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać do 70 km/h.

W nocy w północnej części kraju miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Na północnym wschodzie nad ranem lokalnie krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura od 16 st. C na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, około 19 st. C w centrum, do 22 st. C na południu.

Środa

Środa przyniesie nam kolejną dawkę upałów. Temperatura maksymalna od 27 st. C nad morzem, 30 st. C na północy i aż do 38 st. C na południowym wschodzie kraju.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Możliwe burze, lokalnie z gradem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

We wtorek i środę ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami mają objąć już cały kraj. Alerty najwyższego stopnia będą obowiązywać w województwach: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, łódzkim i opolskim.

Na pozostałych obszarach kraju mają obowiązywać alerty drugiego stopnia przed upałami. Do tego w Tatrach oraz w części województwa małopolskiego mogą pojawić się alerty przed burzami.

Czwartek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czwartek ma być ostatnim dniem fali upałów na przeważającej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C nad morzem do 29 st. C na zachodzie. Jedynie w centrum może osiągnąć 31 st. C a na południowym wschodzie kraju 37 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Alerty najwyższego stopnia przed upałem mogą w czwartek objąć województwa: lubelskie, świętokrzyskie, opolskie, podkarpackie, małopolskie oraz śląskie. Ostrzeżenia drugiego stopnia mogą pojawić się w województwach: lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i południowych częściach województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego.

W czwartek synoptycy przewidują również burze. Alerty pierwszego stopnia przed nawałnicami mogą obowiązywać w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim.

Piątek

W piątek nad Polskę nadciągną chmury. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju także burze.

Temperatura maksymalna od 21 st. C nad morzem, 23 st. C na północy i w centrum, do 34 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach może osiągać prędkość 70 km/h.

Weekend

Następny weekend będzie już chłodniejszy. W sobotę temperatura maksymalna od około 19 st. C nad morzem, około 24 st. C w centrum, do 27 st. C na południowym wschodzie Polski.

Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a wiatr słaby z kierunków zmieniających się.

W niedzielę temperatura osiągnie od 19 st. C nad morzem, 20 st. C, 23 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 26 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Co oznaczają alerty pogodowe?

Ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie III stopnia to już najwyższy poziom zagrożenia – przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do bardzo dużych szkód, a nawet katastrof.