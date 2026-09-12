Nadciąga deszcz i drastyczne ochłodzenie. Czy to już definitywny koniec lata?

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Deszcz, lokalne burze i wyraźne ochłodzenie – tak zapowiada się pogoda w Polsce na najbliższe dni. Według prognozy IMGW temperatura nocami może spaść miejscami do 5-6 st. C, choć we wtorek na południu termometry pokażą jeszcze do ok. 20 st. C. Czy oznacza to definitywny koniec lata? Rozmowaliśmy z synoptyk IMGW.

Dzisiaj rozpogodzeń można się spodziewać się tylko na zachodzie kraju. Tam też będzie najcieplej - do 21 st. C. W pozostałej części kraju sobota upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Mocniej może popadać na południu. Najchłodniej jest w Rzeszowie - o poranku zaledwie 13 st. C. Jutro pogoda będzie podobna. Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 st. C w Białymstoku do 20 w Poznaniu.

Pogoda na nowy tydzień. Deszcz, lokalne burze i chłodne noce

Przyszły tydzień w Polsce upłynie pod znakiem zmiennej, typowo wrześniowej pogody. Reporter RMF FM Michał Krasoń pytał Dorotę Pacochę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy w tym roku możemy jeszcze liczyć na choć chwilę ciepłej i słonecznej aury lata.

Zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury, kilkanaście do 20 stopni Celsjusza, w przyszłym tygodniu będą dominować. Noce w przyszłym tygodniu będą już natomiast naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie - powiedziała synoptyk IMGW.

W poniedziałek 14 września opady deszczu są prognozowane przede wszystkim na północy i wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na wschodzie do 22 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej – miejscami 16-17 st. C.

We wtorek 15 września przelotnie popada w wielu regionach, a na północy możliwe są burze. Najcieplej zapowiada się na południu, do 23 st. C. Na północy i północnym zachodzie temperatura nie przekroczy 16-18 st. C. Wiatr może okresami być porywisty.

Kolejne dni przyniosą już znacznie ochłodzenie. W środę 16 września temperatura maksymalna ma sięgać od 16 do 19 st. C, a na Podhalu około 14 st. C. Prognozowane są również przelotne opady deszczu.

W piątek deszcz nie powinien wystąpić jedynie na południowym wschodzie. Na północy będzie około 16 st. C, w centrum 19 st. C, a na południowym wschodzie do 21 st. C. Najchłodniejsza może być noc z czwartku na piątek: na Podhalu temperatura spadnie do 5 st. C, a na południowym wschodzie do 6 st. C.

Jaka będzie tegoroczna jesień? Jest prognoza IMGW

Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej IMGW-PIB wynika, że druga połowa września ma być cieplejsza od normy wieloletniej w całej Polsce. Nie oznacza to jednak stałej, letniej aury - jak pokazuje prognoza na najbliższe dni, cieplejsze okresy będą przeplatane frontami, opadami i bardzo chłodnymi nocami.

Październik ma być termicznie zróżnicowany. Na południu średnia temperatura może przekroczyć normę, natomiast w pozostałej części kraju jest prognozowana w granicach normy. Suma opadów na przeważającym obszarze Polski powinna być typowa dla tego miesiąca, choć na zachodzie i południowym zachodzie deszczu może być więcej.