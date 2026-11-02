Nadchodzą zimne noce i poranki. IMGW ostrzega

RMF24

Najwyższy czas wyjąć z szaf ciepłe kurtki i sprawdzić, czy mamy w samochodach skrobaczki do szyb. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższe dni, z której wynika, że zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia czekają nas zimne noce i poranki.

Dziś w większości kraju na termometrach zobaczymy maksymalnie 6-10 stopni. Będzie pochmurno, może pojawić się słaby deszcz lub mżawka.

Na noc z poniedziałku na wtorek prognozowane są słabe opady deszczu. W rejonach podgórskich trzeba spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu (w Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5-10 cm). W wielu miejscach wystąpią silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 4 stopni.

Wtorek będzie kolejnym pochmurnym dniem. Rano trzeba będzie uważać na silne zamglenie. Termometry pokażą w większości kraju maksymalnie 6-9 stopni. Nieco cieplej ma być na zachodzie i nad morzem. Synoptycy ostrzegają przed deszczem, a w rejonach podgórskich także deszczem ze śniegiem.

W środę, czwartek i piątek nie będzie już tak pochmurnie, ale wciąż trzeba się przygotować na słaby deszcz. Poranki będą zimne, z temperaturą w okolicach 0 stopni.

Synoptycy ostrzegają, że najchłodniejsza będzie noc ze środy na czwartek, kiedy temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -3 do 1 stopnia. W rejonach podgórskich termometry mogą pokazać -4 stopnie.

W ciągu dnia termometry mają pokazywać 5-11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Jak wyglądają prognozy na weekend? Sobota ma przynieść więcej słońca, ale poranek będzie zimny - z temperaturą dochodzącą do -3 stopni na wschodzie. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy do 9 stopni. Niedziela ma wyglądać podobnie, z tym że znowu pojawi się zachmurzenie.