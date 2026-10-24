Masz dość jesiennej chandry? Oto triki, które natychmiast poprawią Twój nastrój

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Krótsze dni, brak słońca i wszechobecna szaruga za oknem sprawiają, że coraz częściej brakuje nam energii, a dobry nastrój ustępuje miejsca apatii. Jesienna chandra dotyka ponad połowę z nas, ale wcale nie musi zdominować kolejnych miesięcy. Poznaj sprawdzone, codzienne nawyki i proste triki, które skutecznie rozgonią ponury humor, naładują Twoje baterie i pozwolą Ci na nowo czerpać radość z uroków tej pory roku.

Jak skutecznie wygrać z jesienną chandrą? Sprawdzone sposoby, które działają od razu

Jak skutecznie wygrać z jesienną chandrą? Sprawdzone sposoby, które działają od razu / Shutterstock

Dlaczego dopada nas jesienna chandra? Zrozumieć sezonowy spadek formy

Jesień to pora roku, która potrafi wystawić na próbę naszą psychikę i organizm. Coraz krótsze dni, pochmurne niebo i mniej naturalnego światła sprawiają, że szybciej dopada nas zmęczenie, rozdrażnienie i brak chęci do działania. Niedobór światła słonecznego powoduje, że organizm produkuje mniej witaminy D, co może prowadzić do uczucia przewlekłego zmęczenia i obniżenia nastroju. Dodatkowo, jesienna aura sprzyja spędzaniu czasu w domu, co ogranicza naszą aktywność fizyczną i kontakty społeczne.

Rusz się po szczęście. Treningi, które stopią jesienny stres

Aktywność fizyczna to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę z jesienną chandrą. Regularny ruch, nawet w niewielkich ilościach, stymuluje wydzielanie endorfin, znanych jako „hormony szczęścia”. Nie trzeba od razu zapisywać się na siłownię czy biegać maratonów – wystarczy codzienny spacer, kilka przystanków pieszo zamiast jazdy autobusem lub szybkie ćwiczenia w domu. Wysiłek fizyczny poprawia krążenie, dotlenia organizm i skutecznie redukuje stres.

Endorfiny w ruch: Aktywności na przekór pogodzie / Shutterstock

Rozświetl szarugę. Proste triki na oszukanie ponurej pogody

W okresie jesienno-zimowym warto maksymalnie korzystać z naturalnego światła dziennego. Każda chwila spędzona na świeżym powietrzu, nawet w pochmurny dzień, jest na wagę złota. W domu i pracy należy odsłaniać okna i zadbać o dobre oświetlenie pomieszczeń. Dla osób szczególnie wrażliwych na brak słońca pomocne mogą być także specjalne lampy do fototerapii, które imitują światło dzienne i pomagają zwalczyć objawy sezonowej depresji.

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Jesienią warto wstać nieco wcześniej, by jak najlepiej wykorzystać dostęp do światła dziennego. Poranne promienie słońca, nawet jeśli są słabe, mogą pozytywnie wpłynąć na nasz nastrój i pobudzić organizm do działania. Pomocne jest także ustalanie sobie codziennych celów – nawet małe osiągnięcia motywują do dalszego działania i pomagają przezwyciężyć jesienną stagnację.

Magia drobnych rytuałów. Stwórz swoją domową strefę komfortu

Nie zapominajmy o codziennych drobnych przyjemnościach, które mogą skutecznie poprawić humor. Słuchanie ulubionej muzyki, czytanie książek, oglądanie seriali czy gotowanie smacznych potraw dla siebie i bliskich to sprawdzone sposoby na oderwanie się od ponurej rzeczywistości. Kontakt ze zwierzętami również przynosi wiele radości i pomaga się zrelaksować.

Terapia światłem: Jak rozgonić jesienne chmury? / Shutterstock

Jesienna pogoda nie zachęca do wychodzenia z domu, jednak warto dbać o kontakty towarzyskie. Spotkania ze znajomymi, rozmowy czy wspólne spacery są ważne dla zdrowia psychicznego i pomagają uniknąć poczucia osamotnienia.

Jednocześnie należy ograniczyć czas spędzany przed ekranem komputera, telewizora czy telefonu – światło emitowane przez urządzenia elektroniczne negatywnie wpływa na jakość snu i może potęgować uczucie zmęczenia.

Planowanie przyszłych wakacji, nawet z dużym wyprzedzeniem, może być źródłem radości i motywacji do działania. Psycholodzy podkreślają, że samo myślenie o urlopie poprawia nastrój i pozwala przetrwać trudniejsze miesiące.

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Warto także sięgnąć po relaksacyjną muzykę, medytację czy techniki oddechowe, które pomagają zredukować stres i przywrócić równowagę psychiczną.

Dieta na gorsze dni. Co jeść, by naturalnie podkręcić poziom serotoniny?

Jesienią szczególnie ważne jest, by zadbać o odpowiednią dietę bogatą w witaminy i minerały. Kluczową rolę odgrywają magnez i witamina B6, które pomagają zwalczyć uczucie zmęczenia i wspierają prawidłowe funkcje psychologiczne. Ich dobrym źródłem są orzechy, pestki dyni, bakalie oraz suszone owoce, takie jak śliwki i morele. Warto również włączyć do diety produkty bogate w tryptofan, który wspomaga produkcję serotoniny – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za dobry nastrój.

Paliwo dla mózgu: Co jeść na poprawę humoru? / Shutterstock

Niedobory witaminy D są w Polsce bardzo częste, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy ograniczony dostęp do słońca uniemożliwia jej naturalną syntezę w skórze. Witamina D wspomaga układ odpornościowy, wpływa na kondycję kości, a jej brak może prowadzić do pogorszenia samopoczucia, a nawet depresji. Warto skonsultować się z lekarzem i rozważyć odpowiednią suplementację tej witaminy w chłodniejszych miesiącach.

Niektóre badania wskazują, że dieta bogata w kwasy omega-3, obecne m.in. w tłustych rybach morskich, może pozytywnie wpływać na nastrój i zmniejszać ryzyko depresji. Warto więc regularnie sięgać po łososia, makrelę czy śledzie, by wspomóc organizm w walce z jesienną chandrą.