Jest alert dla 14 województw. IMGW ostrzega

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IMGW wydał w środę ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, które obejmują przeważający obszar kraju. Alerty obowiązywać będą do czwartku, do godzin porannych.

Ostrzeżenia dla 14 województw

Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą obowiązywać będą w województwie: świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, a także w części woj. lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w środę i potrwają do czwartku, do godz. 11.

Widzialność poniżej 200 m

IMGW prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 m.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.