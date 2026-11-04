Jest alert dla 14 województw. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia dla 14 województw
Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą obowiązywać będą w województwie: świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, a także w części woj. lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w środę i potrwają do czwartku, do godz. 11.
Widzialność poniżej 200 m
IMGW prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 m.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.