Jaka pogoda 11 listopada? Jest wstępna prognoza

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11 listopada 2026 roku przypada Święto Niepodległości. Tego dnia wielu Polaków weźmie udział w uroczystościach patriotycznych, marszach, paradach i wydarzeniach organizowanych na świeżym powietrzu. Czy pogoda będzie sprzyjać świętowaniu? Czy należy przygotować się na deszcz, chłód i silniejszy wiatr?

Listopad w Polsce potrafi być kapryśny. Warto więc sprawdzić, czego można spodziewać się podczas tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości.

Chłodny 11 listopada. Termometry pokażą około 7 stopni

Według dostępnej prognozy długoterminowej 11 listopada może być dość chłodny. Temperatura w ciągu dnia ma wynosić około 7 stopni Celsjusza, natomiast w nocy i nad ranem może spaść w okolice 0 stopni.

Dominować ma duże zachmurzenie. Aktualne wyliczenia wskazują na niewielkie prawdopodobieństwo opadów w ciągu dnia, choć lokalne warunki mogą się różnić.

Nie można jednak wykluczyć zmian. Prognozy na pierwszą połowę listopada są nadal rozbieżne. Niektóre modele sugerowały nawet napływ bardzo zimnego powietrza i opady śniegu w południowej oraz wschodniej Polsce.

Czy 11 listopada będzie padać?

Na ten moment nie ma wyraźnych przesłanek, że Święto Niepodległości upłynie pod znakiem intensywnych opadów. Wstępna prognoza wskazuje na niewielkie ryzyko deszczu w ciągu dnia.

Warto jednak pamiętać, że listopad jest miesiącem dużej zmienności pogody. Nie można całkowicie wykluczyć przelotnego deszczu, deszczu ze śniegiem czy lokalnych opadów śniegu, szczególnie w chłodniejszych regionach kraju.

Warto śledzić kolejne komunikaty IMGW, szczególnie jeśli planujemy udział w marszach, paradach i uroczystościach patriotycznych.