IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. W prognozach są też burze

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Na termometrach zobaczymy nawet 31 st. C – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na wtorek i środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla sporej części kraju. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz zaznacza jednak, że w prognozach są też burze i silny wiatr.

Na przeważającym obszarze kraju wtorek jest słoneczny. Do końca dnia przeważać będzie pogoda sucha, ale jak zaznacza Przemysław Makarewicz, wieczorem na krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie i na południu, gdzie temperatura wyniesie około 30 st. C. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed upałem dla woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty będą obowiązywać do godz. 18.00 w środę.

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Szykuje się zmiana

W nocy z wtorku na środę od północnego zachodu zacznie wkraczać front chłodny – przekazał synoptyk.

W północno-zachodniej i zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie mogą wystąpić burze. Na pozostałym obszarze noc będzie spokojna i ciepła. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 15 do 17 st. C. Na północnym wschodzie i miejscami na krańcach wschodnich będzie chłodniej, około 13 st. C. Wiatr w nocy będzie słaby, na zachodzie chwilami umiarkowany, a podczas burz porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W środę pogoda podzieli Polskę na dwie części – na północno-zachodnią i południowo-wschodnią połowę – poinformował Makarewicz.

W głąb kraju będzie się przemieszczał chłodny front atmosferyczny. W związku z tym mogą wystąpić burze, podczas których miejscami pojawią się ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad.

Najwięcej zjawisk burzowych będzie stopniowo pojawiało się w pasie od północnego wschodu przez Polskę centralną po południowy zachód – dodał synoptyk.

W Polsce centralnej i na krańcach wschodnich temperatura wyniesie około 28-30 st. C. Najcieplej na południu i południowym wschodzie – lokalnie nawet około 31 st. C. W zachodniej i północno-zachodniej części kraju bardzo się ochłodzi, wystąpi dużo chmur i opadów. Na północnym zachodzie i na Pomorzu temperatura miejscami wyniesie 17-19 st. C. W centrum termometry wskażą 26-28 st. C.

Wiatr we wschodniej części kraju będzie wiać z południa, w północno-zachodniej połowie kraju skręci na zachodni i będzie przy tym porywisty. W trakcie burz w porywach miejscami osiągnie nawet 75 km/h.

Nocne opady w nocy ze środy na czwartek

W nocy ze środy na czwartek na północnym zachodzie pogoda zacznie się poprawiać, wystąpią tu większe przejaśnienia i rozpogodzenia – zaznaczył synoptyk.

Gorsze warunki pogodowe wystąpią we wschodniej i centralnej części kraju. W pasie od północnego wschodu przez Polskę centralną i południową będą występowały jednostajne opady deszczu, okresami intensywne. Możliwe burze, szczególnie w północno-wschodniej części kraju.

Temperatura minimalna może wynieść miejscami do około 10 st. C. W centralnej części kraju będzie 13-15 st. C. Najcieplej na południowym wschodzie – około 17 st. C.