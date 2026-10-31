RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązują od godz. 1 do 10 w niedzielę.

„Prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność może miejscami spadać poniżej 200 m. Lokalnie mgła może marznąć, powodując śliskość dróg i chodników” - ostrzega IMGW.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 3 województw / materiały udostępnione

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Zima coraz bliżej?

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych będzie szczególnie trudny dla mieszkańców Zakopanego i okolic. Prognozy wskazują, że w tym roku 1 listopada może przynieść śnieżną aurę. Szef zakopiańskiego oddziału IMGW Paweł Parzuchowski podkreśla, że taka sytuacja jest rzadkością:

Wbrew pozorom nie jest to częste w XXI wieku – tylko dwukrotnie było biało na dzień Wszystkich Świętych w Zakopanem. Natomiast w tym roku wszystko wskazuje na to, iż czeka nas taki najgorszy typ pogody, ni to typowo zimowy, ni to typowo jesienny, czyli mieszanka wszystkiego: mgły, pochmurnej, mokrej, zimnej pogody - powiedział.

Nadchodzące dni będą wymagały cieplejszego ubrania i przygotowania się na zmienne, nieprzyjemne warunki atmosferyczne. Prognozy nie pozostawiają złudzeń – najbliższy czas to prawdziwa mieszanka jesienno-zimowych zjawisk pogodowych, które mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich.

Prawdziwym wyzwaniem dla mieszkańców wielu regionów kraju mogą być noce w połowie przyszłego tygodnia. Synoptycy ostrzegają, że temperatura będzie wtedy spadać poniżej zera, co oznacza możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Taka sytuacja może być szczególnie odczuwalna w rejonach podgórskich i górskich, gdzie pojawią się pierwsze w tym sezonie opady śniegu.

Śnieg nie ograniczy się jedynie do najwyższych partii Tatr. Biały puch może pojawić się także w miejscowościach położonych u podnóża gór, a krajobrazy Podhala zyskają zimowy charakter.