IMGW ostrzega przed opadami śniegu. W tych regionach zrobi się biało

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla kilku regionów Polski przed opadami śniegu, marznącymi opadami, gęstą mgłą oraz silnym wiatrem. Alerty obowiązują we wtorek i mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców. Gdzie będzie najgorzej?

Ostrzeżenia przed śniegiem dla północnej i centralnej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu dla części województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.

„Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm” – przekazali synoptycy.

Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do 22 we wtorek.

Marznące opady i gęsta mgła utrudnią podróże

Aktualne pozostają również ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla województw: lubelskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W tych regionach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia gołoledzi.

Dodatkowo, IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, która może znacznie ograniczać widoczność. Alerty dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Fot. Zrzut ekranu IMGW

Silny wiatr na południowym wschodzie

Na południowym wschodzie kraju, w części województwa podkarpackiego, obowiązują z kolei ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Synoptycy przewidują, że warunki pogodowe mogą być szczególnie niebezpieczne do godziny 16 we wtorek.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Mieszkańcy objętych alertami regionów powinni zachować szczególną ostrożność oraz śledzić komunikaty pogodowe.