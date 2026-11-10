IMGW ostrzega przed opadami śniegu. W tych regionach zrobi się biało

Ostrzeżenia przed śniegiem dla północnej i centralnej Polski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu dla części województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.
„Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm” – przekazali synoptycy.
Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do 22 we wtorek.
Marznące opady i gęsta mgła utrudnią podróże
Aktualne pozostają również ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla województw: lubelskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W tych regionach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia gołoledzi.
Dodatkowo, IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, która może znacznie ograniczać widoczność. Alerty dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.
Silny wiatr na południowym wschodzie
Na południowym wschodzie kraju, w części województwa podkarpackiego, obowiązują z kolei ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Synoptycy przewidują, że warunki pogodowe mogą być szczególnie niebezpieczne do godziny 16 we wtorek.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Mieszkańcy objętych alertami regionów powinni zachować szczególną ostrożność oraz śledzić komunikaty pogodowe.