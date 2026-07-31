Gwałtowne burze i ekstremalne upały. IMGW wydał ostrzeżenia

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia pogodowe. Nad Polską przechodzą gwałtowne burze, którym towarzyszą intensywne opady, silny wiatr i grad. Sytuację pogarszają utrzymujące się upały, które miejscami osiągają najwyższy, trzeci stopień zagrożenia.

W piątek IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla szerokiego pasa Polski – od północnych województw, aż po środkową część kraju.

Alerty I stopnia objęły województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, północną część lubelskiego, a także fragmenty mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych terenach tych regionów obowiązuje już II stopień ostrzeżenia, który wydano również dla części łódzkiego i całego Dolnego Śląska.

Groźne zjawiska pogodowe

Synoptycy ostrzegają, że podczas burz mogą wystąpić intensywne opady deszczu – lokalnie nawet do 40 mm. Do tego dochodzą bardzo silne porywy wiatru, które mogą osiągać prędkość nawet do 100 km/h. Miejscami możliwe są także opady gradu.

Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać do godzin porannych w sobotę.

Upały nie odpuszczają

W mocy pozostają także alerty przed upałami.

Ostrzeżenie I stopnia wydano dla północnej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz północy Podlasia. Tam w piątek, w godzinach 12:00-20:00, temperatura wzrośnie do 30-32 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie II stopnia dotyczy województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, południa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz północnej części lubuskiego. W tych regionach w piątek prognozowane są temperatury od 33 do 36 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują do godziny 20:00 w piątek.

Ostrzeżenie III stopnia – najwyższy poziom alertu – wydano dla województw: lubelskiego, świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Na zachodzie alert potrwa do piątku do godziny 20:00, a na wschodzie nawet do soboty do godziny 20:00. W tych regionach temperatura może sięgnąć od 31 do 36 stopni Celsjusza.

Zalecenia dla mieszkańców

IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie burz należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni, zabezpieczyć przedmioty mogące zostać porwane przez wiatr oraz śledzić komunikaty pogodowe.

Wysokie temperatury to z kolei zagrożenie dla zdrowia – warto pić dużo wody, unikać wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia i zadbać o bezpieczeństwo osób starszych oraz dzieci.