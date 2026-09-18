Gorzka sałata, blade pomidory. Jak upały zmieniają to, co mamy na talerzu

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Procenty w szampanie idą w górę, za to waga jajek i jakość mleka drastycznie spadają. Rekordowe fale upałów, które nawiedziły Europę w 2026 roku, uderzyły w rolnictwo w zaskakujący sposób. Jak pisze brytyjski „The Independent”, ekstremalne temperatury nie tylko niszczą plony, ale dosłownie zmieniają skład, kolor i smak produktów, które każdego dnia trafiają na nasze stoły.

Procenty w górę, tradycja w dół. Rewolucja w Szampanii

Jednym z najbardziej zaskakujących skutków tegorocznych upałów była konieczność zmiany ścisłych reguł produkcji szampana w regionie Szampanii we Francji. Winogrona dojrzewały szybciej, gromadząc więcej cukru, co sprawiło, że niektóre wina z rocznika 2026 mogą osiągać zawartość alkoholu nawet 15 procent – dotychczasowy limit wynosił 13 procent. Eksperci ostrzegają, że nietypowe zbiory mogą stać się nową normą w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Gorzkie liście i blade pomidory. Warzywa tracą formę

Sałata jest szczególnie wrażliwa na upał. Wysokie temperatury sprawiają, że roślina szybciej przechodzi w fazę kwitnienia, a jej liście stają się gorzkie. Naukowcy poszukują odmian odpornych na upały, jednak już teraz widać, że sezon zbiorów sałaty skrócił się o całe dwa tygodnie.

Coraz częściej spotykanym zjawiskiem są pomidory, które mimo dojrzałości pozostają pomarańczowe. Ekstremalne temperatury blokują produkcję likopenu – barwnika odpowiedzialnego za czerwony kolor owocu, przez co pomidory mogą wyglądać na niedojrzałe, choć są gotowe do spożycia.

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Poparzenia słoneczne... na gałęziach i krzakach

Intensywne słońce powoduje nie tylko suszę, ale także bezpośrednie uszkodzenia owoców. Melony w Nowej Akwitanii często ulegały poparzeniom, a wiele owoców opadło z krzaków jeszcze przed dojrzeniem. Jabłka również cierpiały z powodu poparzeń, a straty w niektórych sadach sięgały nawet 15 procent.

Stres na farmie: Lżejsze jajka i gorsze mleko

Kury, które nie mogą się pocić, reagują na upał ograniczeniem spożycia paszy i produkcji jaj. Jajka są lżejsze, a ich skorupki – cieńsze i bardziej kruche. Badania wykazały, że wystarczy kilka tygodni ekspozycji na temperatury powyżej 35°C, by średnia waga jaj spadła nawet o 7 procent.

Stres cieplny wpływa także na jakość mleka. Krowy w upały jedzą mniej i produkują mniej mleka, ale zmienia się także jego skład chemiczny. Obniża się zawartość korzystnych tłuszczów i aminokwasów, a wzrasta ilość związków odpowiedzialnych za nieprzyjemny smak. Choć zmiany te nie zawsze są łatwo wykrywalne przez konsumentów, mogą mieć duże znaczenie dla producentów i przetwórców.

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Problem w kłosie. Zboża pod lupą naukowców

Wysokie temperatury wpływają na parametry zbóż. Pszenica z tegorocznych zbiorów ma więcej białka i glutenu, ale mniej skrobi, a ziarna są mniejsze. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to korzystne, w praktyce zmienia właściwości wypiekowe mąki i obniża jej wartość dla piekarzy.

Zmiany klimatyczne mają wpływ także na tak podstawowy produkt jak ryż. Wyższe temperatury i zwiększone stężenie dwutlenku węgla powodują, że rośliny pobierają z gleby więcej nieorganicznego arsenu. To niepokojąca informacja zwłaszcza dla krajów, gdzie ryż stanowi podstawę diety, ponieważ może to prowadzić do zwiększonego narażenia na ten szkodliwy pierwiastek.

Cieplejsze morza, większe ryzyko na talerzu

Cieplejsze morza sprzyjają rozwojowi bakterii vibrio, które mogą być groźne dla ludzi spożywających surowe lub niedogotowane owoce morza. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób już teraz ostrzega przed rosnącym ryzykiem zakażeń, zwłaszcza po wyjątkowo gorących miesiącach.