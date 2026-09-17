Gęsta mgła w pięciu województwach. IMGW ostrzega

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alerty obejmują aż pięć województw: lubelskie, podkarpackie, niemal całe świętokrzyskie i małopolskie oraz część mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać już dziś od godziny 21:00 i potrwają do piątku, do godziny 10:00.

Widoczność spadnie nawet do 200 metrów

Według prognoz synoptyków, na terenach objętych alertem widoczność może spaść nawet do 200 metrów.

Gęsta mgła utrzyma się przez co najmniej osiem godzin, znacznie utrudniając poruszanie się po drogach. To szczególnie niebezpieczna sytuacja dla kierowców, którzy powinni zachować wzmożoną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia – co oznacza?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Służby apelują do mieszkańców i podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych, kiedy mgła będzie najgęstsza.

Apel do kierowców i mieszkańców

IMGW przypomina, by w czasie gęstej mgły ograniczyć prędkość, zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu i korzystać ze świateł przeciwmgłowych.

Warto również unikać niepotrzebnych podróży i śledzić na bieżąco komunikaty pogodowe.