Gęsta mgła nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia dla mieszkańców 10 województw

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla 10 województw. Alerty obowiązują od środy po południu do czwartkowego poranka. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność – widzialność może spaść nawet poniżej 200 metrów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla mieszkańców 10 województw. Alerty zaczną obowiązywać w środę, najwcześniej od godziny 17:00, i potrwają do czwartku, do godziny 10:00 rano.

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Które regiony są zagrożone?

Ostrzeżenia obejmują województwo łódzkie oraz części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. To oznacza, że znaczna część kraju znajdzie się w zasięgu niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Widzialność poniżej 200 metrów

Według prognoz IMGW miejscami widzialność może spaść nawet poniżej 200 metrów. To szczególnie niebezpieczne dla kierowców, którzy powinni zachować wzmożoną ostrożność, dostosować prędkość do warunków na drodze i korzystać ze świateł przeciwmgielnych.

Również piesi powinni pamiętać o elementach odblaskowych i zachować czujność.

Czym grozi ostrzeżenie I stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Służby apelują o rozwagę i śledzenie komunikatów pogodowych.