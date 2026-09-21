Gdzie burza? Gdzie... śnieg? Pogodowa mieszanka w Polsce

RMF24

Nowy tydzień nie przynosi dobrych wieści pogodowych. Słoneczna aura ustępuje mieszance wiatru, deszczu, a nawet burz z gradem. W Tatrach spadnie sporo śniegu.

Deszcz, śnieg, burze i grad

Poniedziałek przyniesie w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, wynieść może do 20 mm.

W Tatrach i wysoko w Beskidach prognozowane są opady śniegu. W Tatrach nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 9 st. C na Podhalu, około 15 st. C w centrum i nad morzem, do 18 st. C na zachodzie kraju.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 60 km/h; na wybrzeżu i nad morzem wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, powoli słabnący, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 75 km/h, powodujące zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Wysokość opadów miejscami na północy kraju od 15 mm do 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Temperatura minimalna od 7 st. C do 10 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 4 st. C do 6 st. C, cieplej na wybrzeżu - około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

Wtorek z przelotnymi opadami i burzami

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu, wschodzie, a w centrum kraju możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do około 10 mm; na Pomorzu Wschodnim miejscami od 15 mm do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 14 st. C do 18 st. C, na terenach podgórskich od 9 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, powoli słabnący. W czasie burz porywy również do 65 km/h.