Czas szykować zimowe kurtki? Taka ma być pogoda do stycznia

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Prognoza długoterminowa nie pozostawia złudzeń. Wstępne scenariusze nakreślone przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują m.in. na cieplejszą jesień i miejscami bardziej mokry początek zimy. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych miesiącach.

Prognoza na październik. Jaka będzie pogoda?

W październiku 2026 roku średnia temperatura w całym kraju ma utrzymywać się na poziomie zgodnym z wieloletnią normą. Ta mieści się w przedziale od 5,4-7,6 st. C w Zakopanem po 8,7-10,8 st. C we Wrocławiu. Oznacza to, że nie należy spodziewać się ani szczególnie ciepłego, ani chłodnego miesiąca.

Źródło: METEO IMGW-PIB / -

Z kolei suma opadów przewidywana jest jako wyższa niż przeciętna w Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W pozostałych regionach kraju opady mają być typowe dla tego okresu.

Czeka nas cieplejsza niż zwykle jesień

Listopad i grudzień 2026 roku zapowiadają się jako miesiące cieplejsze, niż wskazują na to dane z ubiegłych lat. W całej Polsce średnia temperatura ma być powyżej normy, która dla listopada wynosi od 1,3-3,2 st. C w Zakopanem do 4,3-6,4 st. C w Opolu.

Z kolei dane z ubiegłych lat wskazują, że w grudniu temperatura normalnie wynosi od –3,1 do – 1,1 st. C w Zakopanem, aż po 1,4-3,0 st. C w Szczecinie.

Powinniśmy się więc spodziewać, że słupki rtęci wskażą nieco wyższe wartości, niż średnie zarówno w listopadzie, jak i grudniu.

Źródło: METEO IMGW-PIB / -

Suma opadów zarówno w listopadzie, jak i w grudniu prognozowana jest na poziomie odpowiadającym wieloletnim średnim wartościom.

Źródło: METEO IMGW-PIB / -

Na początku 2027 roku, w styczniu, średnia temperatura w całym kraju ma być zgodna z normą. Ta wynosi od –4,5 do –1,7 st. C w Suwałkach, aż po –0,7 do 1,6 st. C w Gdańsku.

W wielu miastach jednak – takich jak Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Suwałki, Szczecin, Toruń, Zakopane – przewidywana suma opadów będzie wyższa od przeciętnej. W pozostałych rejonach kraju opady mają być w normie.

Źródło: METEO IMGW-PIB / -

Możliwe są pewne odstępstwa

Prognoza długoterminowa IMGW opiera się na danych z lat 1991-2020. Miesiące z temperaturą powyżej normy uznawane są za ciepłe, w normie – za normalne, a poniżej normy – za chłodne. Podobnie suma opadu powyżej normy oznacza miesiące mokre, w normie – normalne, a poniżej normy – suche.

Warto pamiętać, że prognozy mogą różnić się od rzeczywistych warunków pogodowych, szczególnie w przypadku wystąpienia nietypowych zjawisk atmosferycznych. Naturalne więc są okresy odbiegające od prognozowanych warunków.

Źródło: meteo.imgw.pl