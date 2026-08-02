Chwila ulgi po upale. Co czeka nas dziś w pogodzie?

RMF24

Po kilku wyjątkowo upalnych dniach i burzowej sobocie niedziela przyniesie nam odrobinę oddechu. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju – tam na termometrach możemy zobaczyć do 30 stopni.

Niedziela będzie pochmurna. Można też spodziewać się słabego wiatru. W Karpatach prognozowane są przelotne opady deszczu i burze

Najchłodniej ma być dziś nad morzem – tam termometry pokażą maksymalnie ok. 20 stopni. Cieplej – ok. 25 stopni – będzie w centrum i na zachodzie. Najwyższa temperatura spodziewana jest na południowym wschodzie – do 30 stopni.

Do wieczora obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, wydane przez IMGW dla powiatu tatrzańskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad – ostrzegają synoptycy.

W ostatnich dniach w wielu regionach wysoka temperatura w nocy utrudniała wypoczynek. Dziś powinien być on łatwiejszy.

Prognozowana temperatura minimalna to od 11 stopni na północy, około 16 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie.

Na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach burze.

Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz może osiągać w porywach do 60 km/h.

Jak zacznie się nowy tydzień?

Z prognoz IMGW wynika, że poniedziałek również będzie pochmurny, a na południu Polski trzeba przygotować się na przelotne opady deszczu i burze.

Poniedziałek nie przyniesie aż takiego upału jak ostatnie dni. Prognozowana temperatura maksymalna to od 20 stopni nad morzem, około 28 w centrum, do 33 na południu. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz ma osiągać w porywach do 60 km/h.