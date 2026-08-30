Burzowy koniec wakacji. Gdzie pogoda zaskoczy?

RMF24

Ostatni weekend wakacji jest pochmurny w niemal całym kraju, a mieszkańcy zachodniej Polski muszą przygotować się na burze i przelotne opady deszczu. Szczególnie niebezpiecznie może być w Sudetach, gdzie porywy wiatru osiągną nawet 100 km/h.

Słońce na południu, deszcz na zachodzie

Niedziela jest pogodna na wschodzie, południu i w centrum kraju – tam można liczyć na więcej słońca. Jednak na zachodzie i północnym zachodzie pojawiają się przelotne deszcze i burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 55 km/h.

Jest ciepło - w całej Polsce powyżej 20 stopni Celsjusza. Na północy maksymalnie 22°C, w centrum około 26°C, a na południu i południowym wschodzie - nawet do 28°C.

Noc spokojniejsza, ale z lokalnymi opadami

Najbliższa noc zapowiada się spokojniej – na ogół pogodnie, choć miejscami, zwłaszcza na północy i w rejonach podgórskich Karpat, mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Najchłodniej będzie w górach (12°C), najcieplej nad morzem (do 17°C).

Wiatr słaby, jedynie nad Bałtykiem umiarkowany.

Poniedziałek: Coraz więcej chmur i gwałtownych zjawisk

Nowy tydzień zacznie się pogodnie, ale już w ciągu dnia chmur będzie przybywać w całym kraju. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi opadami deszczu i burzami, które mogą być szczególnie intensywne na południowym wschodzie oraz na krańcach północnych.

Suma opadów może sięgnąć nawet 30 mm, a porywy wiatru podczas burz do 85 km/h! Miejscami możliwy grad. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu – do 30°C.

Noc z poniedziałku na wtorek upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 65 km/h, a suma opadów wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna od 12°C na północnym zachodzie do 17°C na południowym wschodzie.