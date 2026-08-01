RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące upałów i burz, które obejmują niemal całą Polskę. Na południowym wschodzie Polski alerty mają trzeci, czyli najwyższy stopień.

Burze z gradem, silny wiatr i upał. Prawie cała Polska w ostrzeżeniach (fot. Darek Delmanowicz)

Burze z gradem, silny wiatr i upał. Prawie cała Polska w ostrzeżeniach (fot. Darek Delmanowicz) / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane zostały dla północno-zachodniej części kraju. Obowiązują do wieczora w pasie od Trójmiasta przez Słupsk i Koszalin, aż po Zieloną Górę i miejscowości przy granicy z Niemcami.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad - ostrzega IMGW.

Największa część Polski objęta jest aktualnie ostrzeżeniami IMGW drugiego stopnia. Dotyczą one burz i upału.

Pomarańczowe alerty obejmują m.in. Podlasie, Warmię i Mazury, Mazowsze, Wielkopolskę, a także województwa śląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie oraz część Małopolski i Podkarpacia.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 110 km/h. Lokalnie grad - alarmują synoptycy.

Termometry mają dziś pokazać na tym obszarze maksymalnie 31-33 stopnie Celsjusza.

Mapa IMGW z aktualnymi ostrzeżeniami / materiały udostępnione

Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia, dotyczące upału wydano dla Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego, południowej części Mazowsza a także większości powiatów Małopolski i Podkarpacia.

Na tym obszarze termometry mają pokazać nawet 37 stopni.