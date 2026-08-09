Burze z gradem, ale też 33 stopnie. Alerty IMGW dla większości Polski

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Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a także alerty pierwszego stopnia przed upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na poniedziałek 10 sierpnia. Sprawdź mapy z aktualną prognozą.

Burze i upał - IMGW wydał alerty, sprawdź mapy

Jak prognozują synoptycy, w poniedziałek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie natomiast umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Najsilniejsze burze - również miejscami z gradem - prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii, przez centrum, po południowy zachód kraju. Tam wysokość opadu wyniesie do 20-25 mm. Ostrzeżenia przed burzami występują w większości regionów od godz. 7:30 w poniedziałek do tej samej godziny we wtorek. Podobnie alerty przed upałem.

Alarmująco niski poziom Wisły. Hydrolog ostrzega przed skutkami suszy Poziom wody w Wiśle jest niepokojąco niski. W niedzielę na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary odnotowano zaledwie 103 cm. Susza hydrologiczna może potrwać nawet do października – ostrzegają eksperci.

Będzie też bardzo ciepło, a w większości kraju nawet upalnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 st. C do 33 st. C, nieco chłodniej w północnych województwach. Wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich na termometrach zobaczymy od 26 st. C do 29 st. C. Najchłodniej będzie na krańcach północnych - od 22 st. C do 24 st. C.

IMGW / materiały prasowe