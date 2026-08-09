Burze z gradem, ale też 33 stopnie. Alerty IMGW dla większości Polski

Burze i upał - IMGW wydał alerty, sprawdź mapy
Jak prognozują synoptycy, w poniedziałek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie natomiast umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Najsilniejsze burze - również miejscami z gradem - prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii, przez centrum, po południowy zachód kraju. Tam wysokość opadu wyniesie do 20-25 mm. Ostrzeżenia przed burzami występują w większości regionów od godz. 7:30 w poniedziałek do tej samej godziny we wtorek. Podobnie alerty przed upałem.
Będzie też bardzo ciepło, a w większości kraju nawet upalnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 st. C do 33 st. C, nieco chłodniej w północnych województwach. Wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich na termometrach zobaczymy od 26 st. C do 29 st. C. Najchłodniej będzie na krańcach północnych - od 22 st. C do 24 st. C.