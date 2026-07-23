Burze, ulewy i grad. Ostrzeżenia IMGW dla niemal całej Polski

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw oraz alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla dwóch województw na północy kraju.

Czwartek upłynie pod znakiem burz i opadów deszczu w niemal całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla aż 14 województw. Synoptycy alarmują: pogoda może być niebezpieczna, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym, a także lokalne podtopienia.

Ostrzeżenia dotyczą województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Częściowo alerty obejmują także województwa: lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz łódzkie.

Intensywne opady, silny wiatr i możliwy grad

Według prognoz IMGW, burzom będą towarzyszyć krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu – miejscami od 15 do 25 mm, a lokalnie nawet do 40 mm. Niebezpieczne mogą być także porywy wiatru, które osiągną prędkość do 65 km/h.

W niektórych rejonach możliwe są również opady gradu, który może powodować dodatkowe szkody, zwłaszcza w uprawach rolnych i ogrodach.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od czwartkowego południa aż do godziny 22. Mieszkańcy objętych alertami regionów powinni zachować szczególną ostrożność, zabezpieczyć mienie i unikać przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz.

Alerty przed silnym deszczem z burzami

Trudna sytuacja pogodowa zapowiadana jest także w części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Tam IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym – od 30 do 40 mm. Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru do 65 km/h, a miejscami możliwe są także opady gradu.

Ostrzeżenia dla tych regionów są aktywne już od godziny 7 rano w czwartek i pozostaną w mocy do godziny 20. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach zagrożonych podtopieniami.